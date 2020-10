Grote schade na brand bij traiteur in Borchtlombeek Tom Vierendeels

02 oktober 2020

16u32 4 Roosdaal Brandweerzone Vlaams-Brabant West is vrijdagnamiddag massaal uitgerukt naar de Knoddelstraat in Borchtlombeek. Daar was brand uitgebroken in de bergruimte van een traiteur. Heel wat materiaal ging in vlammen op. In het gebouw is ook veel rookschade.

De hulpdiensten werden kort voor 15 uur gealarmeerd voor een brand in Borchtlombeek. “In eerste instantie ontvingen we een oproep voor een uitslaande industriebrand”, zegt brandweerkapitein Danny Van Laethem. “Eenmaal ter plaatse werd vastgesteld dat het vuur woedde bij een plaatselijke traiteur, in een berging. Vermoedelijk ontstond er in die ruimte een technisch defect waardoor brandbaar materiaal dat er in de rekken lag vuur heeft gevat. Gelukkig hadden we de brand vrij snel onder controle.”

De schade is evenwel aanzienlijk. “De brandschade op zich valt relatief mee”, vervolgt Van Laethem. “Maar er is wel enorm veel rook- en waterschade. Gelukkig vielen er geen gewonden.”

De uitbater zelf was nog te zwaar aangeslagen om te reageren. Het is dus niet duidelijk welke gevolgen de brand heeft voor de werking van de traiteurzaak.