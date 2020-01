Grote controle op N8: 20.000 euro aan achterstallige boetes en belastingen geïnd Tom Vierendeels

30 januari 2020

12u19 0 Roosdaal Op de Ninoofsesteenweg in Pamel hebben politie, FAVV, VlaBel, DVZ en de Douane een grote verkeerscontrole gehouden. Er werd voor bijna 10.000 euro aan achterstallige belastingen geïnd en en 8.000 euro aan achterstallige boetes. Vier personen werden opgepakt omdat ze geen verblijfsrecht hadden.

De controle vond vorige week maandagvoormiddag al plaats, maar de resultaten werden nu pas bekend gemaakt. Het ging om een actie van de lokale politiezone TARL, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, de Vlaamse Belastingdienst, de Dienst Vreemdelingenzaken en de Douane. Die laatste inde voor een totaal van 8.021,65 euro aan achterstallige boetes. Een voertuig werd door hen ook getakeld omdat de bestuurder de boete niet kon of wilde betalen.

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) controleerde dan weer vier personen die illegaal in ons land verbleven. Ze werden alle bestuurlijk aangehouden. De Vlaamse Belastingdienst (VlaBel) controleerde dan weer 2.275 nummerplaten via een ANPR-camera. In totaal werd voor 9.622,14 euro aan achterstallige belastingen geïnd.

Veertien bestelwagens werden door het FAVV gecontroleerd en drie waarschuwingen werden opgesteld voor inbreuken op vlak van hygiëne en het niet naleven van de voorschriften betreffende de traceerbaarheid van voedingsmiddelen. De RSZ opende dan weer een dossier voor twee illegaal tewerkgestelde personen. Een inbreuk inzake sociale zekerheid voor zelfstandigen werd vastgesteld en drie personen bleken niet aangemeld te zijn in de DIMONA-databank. Bij drie gevallen kon geen deeltijdse arbeidsovereenkomst worden voorgelegd.

Tot slot werden 54 bestuurders door de politie aan een ademtest onderworpen, maar niemand bleek positief. Twee chauffeurs kregen wel een proces-verbaal voor het gebruik van de gsm achter het stuur. Er werden ook pv’s opgesteld voor het niet bijhebben van de boorddocumenten, inbreuken op de technische eisen, een voorruit die niet ijsvrij was en slechte zichtbaarheid van de nummerplaat. De chauffeur van een zwaar vervoer moest ter plaatse 1.000 euro boete betalen voor het niet reglementair vastmaken van zijn lading.