Grootste paddenoverzet van Vlaams-Brabant is begonnen in Strijtem Tom Vierendeels

17 februari 2020

17u31 0 Roosdaal In Strijtem is de grootste paddenoverzet van Vlaams-Brabant gestart. Meer dan driehonderd meter aan schermen moeten de honderden kikkers, padden en salamanders behoeden van een gruwelijke dood bij het oversteken van de straat.

Vrijwilligers van Natuurpunt hebben afgelopen weekend over een afstand van zo’n driehonderd meter schermen geplaatst om de beestjes die richting een poel in de Heidestraat trekken tegen te houden. De amfibieën verlaten het moerassige gebied aan het Koetshuis om aan de poel te paren en eitjes af te zetten. Door de schermen langs de weg kunnen ze zelf niet oversteken en worden ze dus niet doodgereden. Wel vallen ze in een emmer waaruit ze ‘s avonds door vrijwilligers gered worden. De paddentrek duurt zo’n vier weken.

Op sommige avonden worden meer den honderd padden in de emmers aangetroffen. Vorig jaar werden in Strijtem in totaal 509 padden overgezet, maar daar kwamen ook nog 357 kikkers en 11 salamanders bij.