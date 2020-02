Groen wil zwaar verkeer tijdens spitsuren verbieden in schoolomgevingen, meerderheid wil eerst met een charter starten Tom Vierendeels

21 februari 2020

12u33 0 Roosdaal Marc Devits (Groen) stelde op de gemeenteraad voor om een verbod voor zwaar vervoer in te voeren bij start en einde van de lessen in schoolomgevingen. De partij had dit graag al vanaf 1 juni ingevoerd zien worden. Het punt werd afgevoerd en kwam niet ter stemming. “We werken wel al aan een charter”, liet de meerderheid weten.

Groen liet aan de gemeenteraad van donderdagavond een extra agendapunt toevoegen. “Naar analogie van Aalst stellen we voor om een verbod uit te vaardigen voor voertuigen zwaarden dan 3,5 ton aan schoolpoorten”, sprak Devits. “En dit tot ongeveer een half uur voor en een half uur na het aanvangen van de lessen. Hetzelfde zien we dan ook graag gebeuren bij het einde van de lessen. We zouden dit volgens ons voorstel vanaf 1 juni 2020 willen laten starten, al dan niet met een testfase. Firma’s zullen hun planningen moeten aanpassen en wie toch doorrijdt wordt beboet.”

Burgemeester Wim Goossens (CD&V) stelde zich vragen bij het voorstel. “Moeten we dit dan aan elke school doen?”, vroeg hij zich luidop af. “En gaan ze geen alternatieve straten inrijden zoals de Wolvenstraat bijvoorbeeld? We hebben ook al aan verkeersveiligheid in schoolomgevingen gewerkt door zones 30 in te voeren, borden die de snelheid weergeven te plaatsen, eenrichtingsverkeer aan scholen in te voeren, het voorzien van gemachtigde opzichters en wijkagenten die schooltoezicht houden. Ik heb bij de politie ook cijfers opgevraagd, maar in het verleden bleek er ook nog geen enkel ongeval gebeurd te zijn met zwaar verkeer aan een schoolpoort in onze gemeente.”

Charter

Maar het bestuur zegt wel werk te maken van een charter. “We starten met participatie met onder andere de middenstanders voor regelingen uit te werken”, klonk het. “Onder meer over de tijdstippen van leveringen. Als dat charter niet werkt, kunnen we op termijn altijd overschakelen naar dwingendere maatregelen.”

Het punt werd afgevoerd en kwam ook niet ter stemming. “Spijtig, want voor ons is het duidelijk dat de situatie hierom smeekt”, stelt Devits. “Vooral Pamel-centrum dan. De CD&V-meerderheid is er nog niet klaar voor. Toch zijn we blij dat er een werkgroep mobiliteit opgericht zal worden over de partijgrenzen heen. Onder meer via het charter wil men tegen 1 september veiliger verkeer. We vrezen dat dit echter niet zal volstaan. We willen de weg teruggeven aan de schoolgaande jeugd. Is het echt noodzakelijk om zwaar vervoer toe te laten tijdens die twee drukke momenten van de momenten?”