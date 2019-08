Gratis boeken kaften tijdens Ezelsoor in parochiezaal van Kattem Tom Vierendeels

30 augustus 2019

18u02 0 Roosdaal Voor het eerst kunnen kinderen uit Roosdaal hun boeken kaften tijdens de gratis boekenkaftdag Ezelsoor. Professioneel tekenaar Maarten Arys zal aanwezig in de parochiezaal van Kattem om zo origineel kaftpapier ter beschikking te stellen.

Het concept Ezelsoor vond zijn oorsprong in 2010 in Halle en Bierbeek. Intussen is de boekenkaftdag al ingebakken in 29 gemeenten in Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en Brussel. Kinderen vanaf zes jaar kunnen in de eerste week van september hun boeken kaften met origineel kaftpapier. Dit papier werd ontworpen door kinderen en jongeren uit de verschillende deelnemende gemeentes.

Roosdaal neemt nu voor het eerst deel aan Ezelsoor. Kinderen zijn tussen 14 uur en 17 uur welkom in de parochiezaal van Kattem in de Abeelstraat. Kinderen kunnen er terecht om hun boeken met uniek kaftpapier te kaften, om hun kaften zelf te versieren met handlettering of voor een illustratie van professioneel illustrator Maarten Arys. Op deze manier hoeven deelnemers ook zelf geen kaftpapier aan te kopen.