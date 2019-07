Gezocht: m/v die zaterdag met ‘Den Dikken van Pamel’ wil dansen Tom Vierendeels

03 juli 2019

17u12 1

Wil je zaterdag graag meehelpen om de gemeente Roosdaal op een fijne manier in beeld te laten komen tijdens de doortocht van de Tour de France? Dan wordt er misschien wel naar jou gezocht, zeker als je een potige volwassene bent.

De cultuurdienst is op zoek naar nog een persoon die de reus van ‘Den Dikken van Pamel’ wil laten dansen tijdens de doortocht van de renners op de Ninoofsesteenweg. Die doortocht is nu zaterdag 6 juli voorzien tussen 12.30 uur en 13.15 uur aan het Okay-filiaal. Daar wordt tussen 11 en 17 uur een ‘Beleefbaar Smaakdorp Roosdaal’ ingericht. In totaal werden twee personen gezocht, maar een plekje is intussen al ingevuld.

Wie graag zijn steentje wil bijdragen, en daar achteraf ook een beloning voor kan verwachten, kan contact opnemen met de cultuurdienst via cultuur@roosdaal.be of 054/89.13.51.