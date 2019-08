Gezellige zomerbar in het centrum van Pamel Tom Vierendeels

11 augustus 2019

TJOUK organiseert aanstaande woensdag een gezellige zomerbar in het centrum van Pamel. Vanaf 19 uur kan achter de kerk terecht voor hapjes en drankjes, begeleid door zomerse muziek.

TJOUK staat voor Tamelijk Jong Oud-leiding Klubje en werd in jaren tachtig al opgericht door enkele oud-leiding van de Pamelse Chiro. Sinds 2010 staan ze als vzw ook in voor het beheer van de lokalen en organiseren ze verschillende evenementen. Woensdag 14 augustus is iedereen vanaf 19 uur welkom op de TJOUK ZOMERBAR aan de lokalen van de meisjeschiro achter de kerk in Pamel. Er worden drankjes zoals cocktails en hapjes aangeboden terwijl sfeervolle zomermuziek gespeeld zal worden. TJOUK voorziet ook animatie.