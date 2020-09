Gemeenteraad komt deze maand opnieuw fysiek samen Tom Vierendeels

17 september 2020

14u00 0 Roosdaal De Roosdaalse gemeenteraad zal naar het voorbeeld van andere gemeenten en steden opnieuw fysiek plaatsvinden. Om voldoende plaats te hebben wordt er wel uitgeweken naar het Proefcentrum in de Molenstraat.

Tijdens de afgelopen maanden, met uitzondering van de zomermaanden, vergaderden de Roosdaalse gemeenteraadsleden telkens digitaal via een videomeeting. Dit gezien de strenge coronamaatregelen en omdat de afstandsregels in de raadzaal in het gemeentehuis niet toegepast konden worden.

Maar deze maand zal de gemeenteraad dus opnieuw fysiek plaatsvinden. Op 24 september wordt er uitgeweken naar de grote vergaderzaal van het Proefcentrum Pamel in de Molenstraat. De gemeenteraad gaat om 19.30 uur van start. Publiek zal aanwezig kunnen zijn, maar wel in beperkte mate om de veiligheidsvoorschriften te kunnen naleven.

Wie als bezoeker aanwezig wil zijn kan tot en met 23 september een mailtje sturen naar secretariaat@roosdaal.be. De mondmaskerdracht zal verplicht zijn. Wie niet is ingeschreven en toch langskomt kan aan de deur geweigerd worden. De agenda voor de komende gemeenteraad kan geraadpleegd worden via https://roosdaal.meetingburger.net.