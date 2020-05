Gemeentelijke diensten heropenen maandag op afspraak Tom Vierendeels

08 mei 2020

09u59 2 Roosdaal De gemeentelijke diensten zullen vanaf maandag opnieuw bezoek ontvangen. Dat geldt zowel voor het gemeentehuis, de bibliotheek, het OCMW als Het Koetshuis. Er zijn wel enkele regels van tel zoals bijvoorbeeld het maken van afspraken.

“Op maandag 11 mei gaan de gemeentelijke diensten van Roosdaal terug open”, laat het bestuur weten. “Om de social distancing tussen bezoekers onderling enerzijds en tussen bezoekers en personeel anderzijds te waarborgen, werken de diensten tot de coronamaatregelen zijn opgeheven alleen op afspraak.”

In het gemeentehuis kunnen afspraken gemaakt worden binnen de gebruikelijke openingsuren. De afspraak kan zowel via mail als telefonisch gemaakt worden en het gemeentehuis moet betreden worden via de dienstingang aan de achterzijde. In de bibliotheek kunnen inwoners tot vijf zaken online reserveren en dan afhalen op het tijdstip van de gemaakte afspraak. De intakegesprekken van het OCMW zullen opnieuw elke werkdag tijdens de voormiddag doorgaan. Huisbezoeken zullen alleen in uitzonderlijke gevallen gedaan worden. Tot slot openen de kantoren aan GC Het Koetshuis opnieuw de deuren tijdens de kantooruren voor de verkoop van onder andere fiets- en wandelkaarten, maar ook hier moet op voorhand een afspraak gemaakt worden.