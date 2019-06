Gemeente vraagt politie om te flitsen in zones 30 Tom Vierendeels

13u27 0 Roosdaal Het gemeentebestuur van Roosdaal vraagt de lokale politiezone TARL (Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke) om snelheidscontroles uit te voeren in de zones 30 binnen de gemeente. Bij snelheidsmetingen werd vastgesteld dat bestuurders hier ook te vaak te snel rijden.

Het snelheidsinformatiebord werd voornamelijk in december en januari opgehangen binnen de verschillende zones 30 in de gemeente. Ook in maart werd dit nog eens gedaan. Uit de metingen blijkt het aantal overtreders hoog te liggen.

In de Brusselstraat bleek bij drie metingen 48, 51 en 56 procent sneller dan dertig kilometer per uur te rijden. Op de Pamelse Klei bedroegen de cijfers 75, 77 en 80 procent van alle passanten. In de Gasthuisstraat reed liefst 88 procent sneller dan dertig kilometer per uur. Beste van de klas is het Strijtemplein, maar ook hier reed 35 procent sneller dan toegelaten.

“Na sensibilisatie door de gemeente en de snelheidsinformatieborden zal de politie gevraagd worden ook in de zones 30 snelheidscontroles uit te voeren”, laat de gemeente weten. “De snelheidsmetingen tonen aan dat ook in de zones 30 in Roosdaal te vaak te snel gereden wordt.” In totaal telt de gemeente acht zones waar de snelheid beperkt is tot dertig kilometer per uur.