Gemeente stelt studieruimtes ter beschikking in Het Koetshuis en de bibliotheek Tom Vierendeels

22 mei 2020

17u59 0 Roosdaal De gemeente Roosdaal stelt twee studieruimtes ter beschikking van blokkende studenten. Het initiatief komt op vraag van Jong CD&V Roosdaal. Studeren kan in de bibliotheek en in Het Koetshuis. Reserveren is wel verplicht.

“Omdat niet alle studenten thuis een rustige studieplek of een kot hebben vroegen we zoals in het verleden aan de gemeente om een ruimte ter beschikking te stellen voor deze studenten”, vertelt Tom De Koster, gemeenteraadslid en voorzitter van JONGCD&V Roosdaal. “Uiteraard wel met het in acht nemen van de juiste veiligheidsmaatregelen gezien de coronacrisis. Hierdoor moeten studenten ook geen onnodige verplaatsingen naar hun studentenstad maken. We waren verheugd te zien dat de gemeente snel actie ondernam. Zo kunnen we ook in deze moeilijke tijden Roosdaal op de kaart zetten als studentvriendelijke gemeente.”

“We dragen studenten een warm hart toe en willen hen daarom ook extra ondersteuning aanbieden”, zeggen bevoegde schepenen Johan Van Lierde (CD&V) en An Van den Spiegel (CD&V). “Concreet kunnen studenten vanaf 25 mei hun toevlucht zoeken tot de bibliotheek en GC Het Koetshuis. Gezien de plaatsen beperkt zijn en we samenscholingen absoluut willen vermijden vragen we om vooraf te reserveren via bib@roosdaal.be of info@koetshuisroosdaal.be. Vermeld daarbij ook zeker de gewenst dagen en uren.”