Gemeente richt parkeerplaatsen voor campers in aan ‘t Sportvlot Tom Vierendeels

13 juni 2020

13u26 2 Roosdaal De gemeente Roosdaal is volop bezig met de inrichting van twee camperparkeerplaatsen aan ‘t Sportvlot in het centrum van Pamel. Kamperen is er 72 uur mogelijk en de nodige voorzieningen zullen aanwezig zijn. Het gebruik ervan is gratis, maar dat stuit op protest bij de oppositie.

“Bedoeling is twee parkeerplaatsen voor campers aan te leggen aan ‘t Sportvlot”, legt Johan Van Lierde (CD&V), schepen voor Toerisme uit. “Momenteel zijn er nog werken aan de gang zoals bijvoorbeeld de beklinkering. Pajottenland+ sponsorde een zogenaamde sanizuil, kampeerders kunnen er drinkwater tanken en hun eigen afvalwater lozen.” Het reglement daarvoor werd op de jongste gemeenteraad goedgekeurd, maar oppositie kon zich met dat reglement niet verzoenen. “In het reglement staat onder meer dat er geen sprake van kampeergedrag kan zijn zoals bijvoorbeeld het houden van een barbecue en er is vastgelegd dat gebruikers er maximaal 72 uur kunnen staan”, gaat de schepen verder. “Oppositie vond de regels niet duidelijk genoeg, maar het reglement werd opgesteld in samenspraak met ervaren kampeerders dus die weten wel wat welke regel inhoudt. Daarnaast was er discussie over het gratis gebruik ervan. Probleem is dat de sanizuil niet voorzien is van een systeem met jetons. Een ombouw zou meer dan 1.000 euro kosten. Eens alles in orde is zal het project getest worden en indien nodig kan er nog altijd aan het reglement gesleuteld worden.” Formulieren die de gebruikers moeten invullen zijn te verkrijgen op het gemeentehuis en buiten de openingsuren ook bij krantenwinkel Josie.

De gemeente werkt daarnaast ook aan een plek in het geboortebos waar ‘paalkamperen’ is toegelaten. Dat is voor kampeerders die een plek zonder voorzieningen zoeken. Er is wel een paal met een schop aanwezig om een putje te graven zodat gebruikers hun behoefte kunnen doen. Het onderhoud daarvan zal door Pro Natura gebeuren.