Gemeente laat inwoners mee beslissen: waar moet de komende zes jaar prioriteit aan worden gegeven? Tom Vierendeels

03 november 2019

17u37 1 Roosdaal Het gemeentebestuur van Roosdaal betrekt inwoners bij de opstelling van het meerjarenplan dat in december ter goedkeuring op de gemeenteraad zal verschijnen. Eerder kregen al 150 willekeurig gekozen inwoners de kans om hun mening over het beleid te geven.

Voor het meerjarenplan voor de periode 2020-2025 doet het Roosdaalse gemeentebestuur een beroep op alle inwoners om de belangrijkste doelstellingen en thema’s te bepalen. De afgelopen maanden werkte het college van burgemeester en schepenen samen met het gemeentepersoneel aan een ruwe versie over hoe het beleid de komende jaren gevoerd moet worden. Dit plan omvat de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties wat het bestuur tijdens de komende zes jaar wil of gaat realiseren.

Acht thema’s

Vorige week werden al 150 willekeurig gekozen inwoners uitgenodigd in het Koetshuis voor een participatiemoment. Deze mensen komen uit de verschillende deelgemeenten en vertegenwoordigden de verschillende leeftijdsklassen van de bevolking. Alle acties en doelstellingen werd onder acht thema’s verdeeld: Roosdaal landelijk, milieubewust en klimaatrobuust, Efficiënt Roosdaal, Roosdaal: omgeving woord wonen, werken en leven, zorg en welzijn, vrije tijd, Roosdaal mobiel, Roosdaal beheert haar patrimonium en Veilig Roosdaal. Wie deelneemt bepaalt per thema de volgorde van belangrijkheid van bepaalde acties die ondernomen gaan of kunnen worden. De resultaten van de bevraging zullen in de loop van november terug te vinden zijn op www.roosdaal.be.

De bevraging kan tot en met 6 november online ingevuld worden via deze link . Wie graag een papieren versie wenst kan die ophalen bij het OCMW in de Kerkstraat in Borchtlombeek en in de bibliotheek en dienst Bevolking in het gemeentehuis in Pamel. Dezelfde termijn geldt hier.