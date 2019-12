Gemeente bouwt nieuw kleuterblok met vier klassen voor Triangel Tom Vierendeels

26 december 2019

14u11 0 Roosdaal Het Roosdaalse gemeentebestuur gaat een nieuw kleuterblok bouwen op de site van basisschool Triangel in het centrum van Pamel. Er komen vier klassen, samen met een kleine turnzaal. Er is ongeveer een miljoen euro vrijgemaakt voor het project. Bedoeling is om zeker op 1 september 2021 klaar te zijn.

“De bouwvergunning is afgeleverd, maar nu is het wachten op de architect”, verduidelijkt burgemeester Wim Goossens (CD&V). “Er komt heel wat bij kijken aangezien een schoolgebouw onderhevig is aan bepaalde regelgevingen. Denk maar aan ventilatie.” Wanneer de bouw kan starten is dus nog niet duidelijk. “Maar volgens een realistische timing moet de kleuters op 1 september 2021 in het gebouw kunnen”, weet Goossens. “Uiteraard zouden we de bouw liefst vroeger op het jaar klaar hebben.”

Het gebouw komt links vooraan op de speelplaats van het schoolgebouw van Triangel waar momenteel enkele speeltuigen staan. “In het gebouw komen vier grote klaslokalen voor de kleuters”, gaat het verder. “Tussen de verdiepen komt ook een mezzanine. Daarnaast komt er in het gebouw ook een bewegingsruimte, een kleine turnzaal voor de kleuters zeg maar. Dit zal de grote turnzaal ook wat meer ontlasten.”

Momenteel krijgen enkele klassen les op de zolderverdieping van het huidige gebouw waar vroeger de academie gelegen was. Die klassen zullen na de bouw verhuizen naar de huidige kleuterklassen en die kleuters komen dan in het nieuwe gebouw.