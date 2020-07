Gemeente annuleert 5-dorpenpetanquetornooi na verstrenging van de coronamaatregelen Tom Vierendeels

29 juli 2020

12u48 0 Roosdaal Het 5-dorpenpetanquetornooi dat in de loop van augustus op verschillende plaatsen in Roosdaal ging plaatsvinden wordt geannuleerd. Dat laat de gemeente weten naar aanleiding van de verstrengde coronamaatregelen.

Het regent zoals elke maanden geleden opnieuw annuleringen van evenementen naar aanleiding van de nieuwste op ontwikkelingen op vlak van COVID-19. Het gemeentebestuur van Roosdaal laat nu weten dat ze zich ook genoodzaakt zien het 5-dorpenpetanquetornooi in de gemeente te annuleren gezien de verstrengde coronamaatregelen. Of het tornooi later nog georganiseerd zal worden wordt niet meegedeeld.

Voor het eerst werd dit kampioenschap georganiseerd in de gemeente in samenwerking met de Sportraad, Op ‘t Hof, Jeugdhuis Splinter en FC Flora. De wedstrijden hadden normaal gezien moeten plaatsvinden op 1, 8, 23 en 29 augustus in Pamel, Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek, Strijtem, Ledeberg en Kattem.