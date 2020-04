Geen traditionele stickerverkoop van het Rode Kruis, wel mogelijkheid om afdeling te steunen Tom Vierendeels

30 april 2020

Het Rode Kruis Roosdaal gaat de ontvangen stickers voor de traditionele stickerverkoop wegschenken. In ruil biedt de afdeling inwoners wel aan om een gift te doen om zo de lokale werking te ondersteunen. De afdeling staat momenteel mee in de frontlinie tijdens de coronacrisis.

De afgelopen weken stond de ziekenwagen van het Rode Kruis Roosdaal in voor het vervoer van coronapatiënten in de zeer ruimte regio. Van 13 maart tot en met 26 april werden door tien vrijwilligers al 75 opdrachten uitgevoerd, goed voor zo’n 3.762 gereden kilometers. Sinds kort verhuisde ook de Halse ziekenwagen ter ondersteuning naar Roosdaal.

Die Roosdaalse ziekenwagen kon aangekocht worden met onder andere de opbrengst van de stickerverkoop. Ook nieuwe interventiekledij, nieuwe aed-oefentoestellen, enzovoort werden met de opbrengst aangekocht. Maar door de coronacrisis kan de traditionele stickerverkoop niet doorgaan. “Liever dan ze weg te gooien, geven we de al gedrukte stickers cadeau”, luidt het. “Dit jaar pronken stripfiguren Suske & Wiske op de stickers. Helaas hebben we er onvoldoende om iedereen eentje cadeau te doen. Wie echt een sticker wil, kan er online eentje kopen. Daarnaast roepen we op om een gift te doen om de lokale werking van het Rode Kruis te steunen.”

Alle informatie daarover is te vinden via www.rodekruis.be/nieuws-kalender/nieuws/rodekruissticker-2020/.

Een bloedafname kon op 20 maart nog georganiseerd worden in de parochiezaal van Kattem. Het paaskamp van het Jeugd Rode Kruis moest intussen noodgedwongen geannuleerd worden. Tot slot laat het Rode Kruis weten in te staan voor de verdeling van mondmaskers in samenwerking met het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).