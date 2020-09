Geen Splintertime voor Jeugdhuis Splinter in Roosdaal, wél Splinter Open Air Amber Gys

20 september 2020

12u21 0 Roosdaal Splinter Open Air werd afgelopen weekend het coronaproof alternatief voor het gekende, maar afgelaste feestweekend Splintertime. De leden van jeugdhuis Splinter hebben er dan ook alles aan gedaan om er een veilige eerste knaleditie van te maken.

De leden van Jeugdhuis Splinter in Strijtem (Roosdaal) konden zich de afgelopen weken en maanden voorbereiden op hun groot evenement Splintertime. Het coronavirus dacht hier echter anders over, maar de ploeg bleef niet bij de pakken zitten. Op nog geen week tijd kwam het jeugdhuis met een alternatief op de proppen: Splinter Open Air. “Het werd echt wel de moment om nog eens iets te organiseren”, klinkt het bij ondervoorzitter Michael van Boxstael. “We hebben gekozen voor een Open Air editie omdat het ons wat makkelijker maakt om alle bubbels te organiseren. Er werd gezorgd voor zo’n 150 plaatsen die konden genieten van een hapje en drankje, al zittend natuurlijk, want dansen is niet toegelaten. Alles was volledig volzet want we hebben zelfs groepen moeten weigeren. Gelukkig konden we deze avond rekenen op de hulp van 20 vrijwilligers van ons jeugdhuis.”

Coronamaatregelen

Voor de organisatie van het coronaproof evenement kon het jeugdhuis rekenen op de steun van de gemeente, verenigingen uit de buurt en hun hoofdsponsor Restorent. Het jeugdhuis kon ook rekenen op de steun van hun vaste klanten, maar ook op die van de onbekende mensen. “Om alles zo veilig mogelijk te houden wordt iedereen begeleid naar hun tafel en moest er op voorhand gereserveerd worden”, pikt voorzitter Cedric Van der Meeren in. “Natuurlijk moest iedereen zich ook houden aan de mondmaskerplicht en het ontsmetten van de handen bij binnenkomst.”