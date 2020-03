Frisdrankproducent Léberg Bronnen in slechte papieren. Personeel kreeg al drie maand geen loon meer Tom Vierendeels

31 maart 2020

12u59 0 Roosdaal Water- en frisdrankenproducent Léberg Bronnen uit Roosdaal zit momenteel in slechte papieren. Het personeel ontving de afgelopen drie maanden geen loon meer en ook de productie ligt stil. Momenteel wordt het bedrijf ook nog eens getroffen door de coronacrisis. “Maar problemen zijn er om opgelost te worden”, blijft de zaakvoerder positief.

Léberg Bronnen is vooral gekend als leverancier van water voor woonzorgcentra en ziekenhuizen, maar daarnaast staat de producent ook in voor één van de huismerken van warenhuisketen Colruyt. Ook in de drankencentrales worden de waters en frisdranken aangeboden. Maar sinds enkele maanden zit het bedrijf in slechte papieren. “In december en begin dit jaar ontvingen we nog een loon, maar sindsdien zijn we niet meer betaald”, klinkt het bij een werknemer die liever anoniem blijft. “We worden amper op de hoogte gehouden en krijgen alleen maar te horen dat het in orde komt.” Ook bij Colruyt zijn ze op de hoogte. “Veel informatie hebben we niet en het is dus wachten op meer nieuws”, zegt Colruyt-woordvoerster Yana Morren. “Intussen blijven we in nauw contact met onze leverancier en blijven we hem ondersteunen.”

Maar de onrust bij de vijftiental personeelsleden, waaronder een drietal bedienden, neemt toe. “Alleenstaanden hebben geen inkomen terwijl anderen wel nog op dat van de partner kunnen rekenen”, gaat de man verder. “De spaarcentjes moeten in ieder geval bij iedereen aangesproken worden en de spaarboek loopt snel leeg. Iedereen staat in nauw contact met zijn vakbond om te weten wat er moet gebeuren. Zelf ontslag nemen is niet aan de orde, want dan verliezen we heel wat rechten. Het is afwachten, maar de onzekerheid is allesbehalve plezant.”

Geen productie

Volgens het personeelslid ligt de productie ook al enige tijd stil. “Er wordt niets meer geleverd”, luidt het. “Denk maar aan dopjes of etiketten. Die moeten vooraf betaald worden en daar is blijkbaar geen geld voor. Het magazijn is bijgevolg zo goed als leeg. Sinds 23 april zijn we technisch werkloos, wat al beter is want zo vallen we toch terug op een deel van ons inkomen. Op een maandag tijdens de afgelopen weken vroegen we een degelijke uitleg en in afwachting daarvan stopten we met produceren. Vier dagen later hoorden we dat alles in orde kwam: het geld is aanwezig, maar de rekeningen zijn geblokkeerd.”

Rekeningen geblokkeerd

François De Quinnemar die sinds december 2016 zaakvoerder is van Minak, de bvba achter Léberg Bronnen, bevestigt. “Er zijn inderdaad problemen, maar die zijn er om opgelost te worden”, zegt hij. “Kern van de zaak ligt bij Belfius die plotseling de kraan dicht deed. We waren in goed overleg met de bank, maar plots kreeg ik een aangetekend schrijven dat alle rekeningen geblokkeerd werden. Hoe dat komt? Dat moet je aan Belfius vragen.” Het bedrijf kampte de afgelopen jaren wel met enkele tegenslagen. “We hebben investeringen gedaan, we werden geconfronteerd met een brand en ook de bacterie die in ons spoelwater werd aangetroffen heeft pijn gedaan”, stelt hij. “Maar we zoeken nu naar alternatieven en we hebben een businessplan klaar om de zaak weer helemaal recht te trekken.” Of er stappen tegen Belfius worden genomen? “Dat kunnen we misschien overwegen, maar we focussen nu alleen op het proberen op te lossen van de problemen.”

Coronacrisis

Dat de productie stil ligt wijt De Quinnemar aan de coronacrisis. “Een deel van het personeel is ziek en sommigen vertonen tekenen van corona”, zegt hij. “Daar zijn ook voor het bedrijf essentiële personen bij en dus kan de productie niet draaien. We kunnen geen enkel risico lopen aangezien we in de voedingssector werken. Flessen kunnen besmet worden en dus moeten we heel omzichtig te werk gaan.”