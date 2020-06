Frie van Natuurpunt loopt honderd kilometer voor Grote Bos in Strijtem Tom Vierendeels

Frie Vermeiren van Natuurpunt Roosdaal gaat de komende weken honderd kilometer lopen ten voordele van natuurgebied Grote Bos in Strijtem . Mensen die willen steunen kunnen ruil voor de prestatie gift doen om onder andere een rolstoelvriendelijk pad aan te leggen.

“Deze zomer word ik zestig”, laat Vermeiren weten. “Ik maakte mij de bedenking dat ik al zestig jaar kan en mag rondlopen op deze aardbol en dat ik al die jaren al heb kunnen genieten van de natuur. Nu wil ik iets terugdoen. Ik dacht onmiddellijk aan natuurgebiedje Grote Bos in de Heidestraat in Strijtem. Samen met Regionaal Landschap Pajot & Zenne en de gemeente werken we aan een wandellus die vertrekt aan Sint-Franciscus en passeert aan ons natuurgebied. Daar is een knuppelpad gepland dat rolstoeltoegankelijk is, een vlonder en een pick-nickplek die speciaal voorzien zal zijn voor minder-mobiele kinderen en volwassenen zodat ook zij van de natuur kunnen genieten.”

Maar daar zijn centjes voor nodig. “En daarom wil ik de komende weken honderd kilometer lopen”, luidt het. “Ik ga bestaande wandelpaden aflopen en zelf andere mooie trajecten zoeken in Roosdaal. Af en toe zal ik daarover eens verslag uitbrengen met weetjes en tips op de website van onze vereniging. Wie wil steunen kan een vrije bijdrage leveren of een gift van veertig euro schenken die dan fiscaal aftrekbaar is.”