Frie (60) liep honderd kilometer bij elkaar voor Grote Bos en zamelde zo al meer dan 2.000 euro in Tom Vierendeels

27 juli 2020

15u46 0 Roosdaal Frie Vermeiren heeft haar doel bereikt. Op een maand tijd heeft ze honderd kilometer door Roosdaal gelopen. Ze trotseerde zowel hitte als regen om geld in te zamen ten voordele van een natuurgebied in Strijtem. De teller staat momenteel al op 2.190 euro.

Natuurpunt Roosdaal kondigde halfweg juni aan dat bestuurslid Frie Vermeiren op enkele weken tijd honderd kilometer bij elkaar ging lopen. “Deze zomer word ik zestig”, liet Vermeiren toen weten. “Ik maakte mij de bedenking dat ik al zestig jaar kan en mag rondlopen op deze aardbol en dat ik al die jaren al heb kunnen genieten van de natuur. Nu wil ik iets terugdoen. Ik dacht onmiddellijk aan natuurgebiedje Grote Bos in de Heidestraat in Strijtem. Samen met Regionaal Landschap Pajot & Zenne en de gemeente werken we aan een wandellus die vertrekt aan Sint-Franciscus en passeert aan ons natuurgebied. Daar is een knuppelpad gepland dat rolstoeltoegankelijk is, een vlonder en een pick-nickplek die speciaal voorzien zal zijn voor minder mobiele kinderen en volwassenen zodat ook zij van de natuur kunnen genieten.” En daar zijn centjes voor nodig en dus wilde ze zich laten sponsoren voor de honderd kilometer die ze wilde lopen.

Die honderd kilometer werkte ze deze afgelopen week op goed een maand tijd af. Ze maakte onder meer een aantal keer gebruik van bestaande wandelpaden in Roosdaal zoals het Sint-Amanduswandelpad, de Ledebergwandeling, de 5-gehuchtenwandeling, het Zevenbeukenwandelpad en het Dikke van Pamelwandelpad. Alles werd gespreid over bijna vijftien etappes. “Ik kan de vijf bewegwijzerde wandelpaden in Roosdaal alleen maar aanraden”, zegt ze nu op haar blog. “En met een tweede coronagolf op komst zullen ze misschien nog extra nuttig zijn ook.”

Intussen zijn de werken aan het knuppelpad in Grote Bos al gestart en ook een picknicktafel verscheen intussen al in het natuurgebied. Sinds het begin van de inzameling hebben 57 personen al 2.190 euro geschonken. Zelf nog een bijdrage leveren kan nog tot 31 juli.