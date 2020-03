Freddy (68) uit Pamel verliest strijd tegen coronavirus: “Dit onmenselijk afscheid verdienen hij en mijn mama niet” Tom Vierendeels

30 maart 2020

18u17 11 Roosdaal Freddy De Clercq uit Poelk heeft vorige week onverwachts de strijd tegen het nieuwe coronavirus verloren. De levensgenieter had zaterdag zijn 69ste verjaardag moeten vieren, maar hij blijft tragisch genoeg voor altijd 68. “Het ging zo ongelofelijk snel, maar gelukkig heeft hij niet te zwaar geleden”, zegt dochter Melissa. “Mama heeft ook positief getest dus ze mag zelf geen afscheid nemen.”

Zag je Freddy op pad, dan zag je vrouwlief Germaine De Becker (65) en omgekeerd. “Samen uit, samen thuis”, vertelt Melissa. “Alles deden ze samen, of het nu samen eten of samen op reis gaan was. Papa was afkomstig uit Lokeren en ging aan de slag bij Renault in Vilvoorde. Dat deed hij tot de sluiting van de fabriek en leerde er mijn mama kennen toen ze zo’n dertig jaar oud waren. Zij woonde in Sint-Pieters-Leeuw en daar gingen ze ook samenwonen waardoor papa een nieuw leven begon. In mei 1985 stapten ze in het huwelijksbootje. Na jarenlang hard gewerkt te hebben in een ploegensysteem ging hij aan de slag als bewakingsagent om in 2011 op pensioen te gaan. Mijn mama deed dat drie jaar later. Van zijn pensioen genoot hij met volle teugen en zijn dagen vulde hij met hard werken in de tuin. Koken deed hij ook ontzettend graag. Daarnaast ging hij twee keer per week fitnessen in de Basic-Fit in Ninove en speelde hij ook regelmatig een spelletje petanque. Dat laatste deed hij ook nog altijd in Ruisbroek. Hij was ook lid van Samana of Okra in Pamel.” Zo’n vijf jaar geleden verhuisde het koppel naar Pamel om op een steenworp van Melissa, haar man Steven en kleinkinderen Aimée en Beau te komen wonen.

Ook vrouw positief

En dat ze altijd samen waren uit zich nu nog meer. “Mama is een heel sterke vrouw”, gaat Melissa verder. “Maar ik ben bang voor de eenzaamheid die haar nu treft, al krijgt ze veel telefoontjes. ‘Als ik een tas koffie wil maken druk ik automatisch op de knop voor twee tassen en dan sta ik daar met die tweede tas’, zei ze onlangs nog. Ze heeft ook geen zin meer om te koken waardoor ik nu altijd wat extra eten maak en aan de deur ga afzetten.” Want niet alleen heeft ‘Germaintje’ afscheid moeten nemen van haar geliefde echtgenoot, ze testte ook zelf positief op Covid-19. Daardoor moet ze in quarantaine blijven. “Ik heb schrik en het klinkt misschien hard, maar ik wil nu ook niet nog mijn mama verliezen. Voorlopig heeft ze alleen een plekje op haar long, maar voorts heeft ze geen andere symptomen. Ik hoop echt dat het zo blijft en hoe verder de dagen vorderen, hoe lichter de symptomen zullen zijn zei de dokter. De testen van mij en mijn man waren negatief.”

Longontsteking

Freddy heeft gelukkig niet te kampen gehad met zware symptomen. “Vrijdag 13 maart stuurde hij via Messenger nog ontzettend fier een foto van zijn nieuwe wagen door”, gaat zijn dochter verder. “Die had hij voor zichzelf gekocht voor zijn verjaardag. Mama was nog lastig omdat hij in zijn euforie de tankspuit zonder doekje had vastgenomen. Maandag hoorde ik van mama dat hij het hele weekend ziek was geweest en met koorts kampte.Dinsdagochtend belde ze opnieuw om te zeggen dat het niet beterde. Nadat ik contact had opgenomen met het ASZ in Aalst mocht ik hem naar daar voeren. Hij zat op de achterbank met een mondmaskertje aan. Het zou de laatste keer zijn dat ik papa zag. Drie à vier uur zaten ik en mama buiten te wachten terwijl ze papa binnen onderzochten. We kregen te horen dat hij niet positief getest had, maar wel met een zware longontsteking kampte. Dat was een hele opluchting voor mij en mama. Hij moest wel in het ziekenhuis blijven en ik ging thuis kledij oppikken.”

Kunstmatige coma

Maar woensdagnamiddag veranderde alles. “We kregen te horen dat hij toch positief getest had. Hij mocht wel naar huis om daar uit te zieken en hij kreeg een antibioticakuur. Ik denk dat hij zelf heel graag naar huis wilde om bij mama te zijn. Zijn ‘vrouwke’ had hij doodgraag – het was de liefde van zijn leven. Het ging even beter, maar zaterdagavond moest toch de ziekenwagen gebeld worden. Die heb ik nog horen toekomen en in het ziekenhuis werd hij vrijwel onmiddellijk naar Intensieve Zorgen gebracht. Daar volgde de beademing en brachten ze hem in een kunstmatige coma. Net voor ze hem in slaap deden belde hij nog naar mama: ‘Ik moet beademd worden schatje. Ik zie u doodgraag’. Het ziekenhuis liet nadien weten dat het er niet goed uit zag.”

Freddy verloor in de voormiddag van 25 maart helaas zijn strijd. Ondanks hij een harde werker was, ging fitnessen en elke dag zijn bezigheid had kampte hij ook met gezondheidsproblemen. Zo had hij astma, beginnende reuma en nam hij ook medicatie voor zijn hart. Mogelijk speelden deze zaken mee bij het overlijden.

Intiem afscheid

Het afscheid van Freddy gaat donderdag 2 april in strikt intieme kring door in crematorium Siesegem in Aalst. “Dat mama niet mag gaan maakt het voor haar zwaar”, vervolgt Melissa. “Door de quarantaine kan ik haar ook geen knuffel gaan geven. Ze wil zelf geen enkel risico nemen om iemand te besmetten. Uitstel van de afscheidsdienst wilde ze niet. Ik denk dat ze papa zo snel mogelijk terug bij haar wil. De urne gaat ze thuis een mooi plaatsje geven. Ik, mijn man en onze kindjes zullen als enige naar het afscheid gaan en we zullen proberen alles zo goed mogelijk te filmen voor mama. We hebben het voorbereid en gaan twee gedichtjes voorlezen. De dienst mag ook niet te lang duren. Papa was een hele goeie man en zo’n afscheid verdient hij niet. Het is zelfs wat onmenselijk.”