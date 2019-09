Frank (57) belt vrouw dat hij later zal zijn na ongeval, maar bezwijkt in het ziekenhuis aan een inwendige bloeding Tom Vierendeels

13 september 2019

19u08 8 Roosdaal Bij een ongeval op de Ninoofsesteenweg in Strijtem is de 57-jarige Frank Eylenbosch uit Borchtlombeek om het leven gekomen. De man leek het in eerste instantie nog goed te stellen, maar overleed bij een urenlange operatie aan een inwendige bloeding. Het AWV laat intussen weten dat het veiliger maken van de Ninoofsesteenweg volop gepland wordt.

“Ik heb een ongeval gehad en de brandweer is mij aan het bevrijden. Je hoeft niet te komen, maar ik ga dus later thuis zijn.” Met dat telefoontje verwittigde Frank woensdagavond kort na 19.30 uur zijn vrouw Sabine. Hij zat als passagier in een wagen die uit de richting van Ninove kwam. Toen ze linksaf draaiden om de Ramerstraat in te draaien botsten ze met een wagen die uit de andere richting kwam. “Het gaat om een frontale aanrijding tussen twee voertuigen”, zegt Gilles Blondeau, woordvoerder bij het parket Halle-Vilvoorde. “De passagier van een van beide wagens is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Er is geen informatie over andere gewonden. Een verkeersdeskundige werd niet aangesteld, wel een wetsdokter. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeval loopt.” De bestuurder van de andere wagen werd ook overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van het voertuig waarvan Frank passagier was mocht na verzorging het ziekenhuis verlaten.

Mooi afscheid

Sabine snelde woensdag naar de plek van het ongeval. “Pas toen ze hem overbrachten naar de ziekenwagen mocht ik even bij hem”, getuigt ze. “Hoe gaat het, zoetje?”, vroeg ik hem. Hij antwoordde dat het meeviel en dat hij enkel pijn aan zijn schouder en borstkas had. Ik volgde richting het Erasmusziekenhuis en kreeg hem niet meer te zien. Vijf uur lang probeerden ze zijn leven te redden, maar hij bezweek aan de gevolgen van een inwendige bloeding aan de lever. Pas vrijdagnamiddag werd zijn lichaam vrijgegeven.” Frank, succesvol aannemer en fervent visser, laat naast zijn vrouw ook twee zonen en een kleinkind na. “In het ziekenhuis werd ik goed opgevangen en ook vrienden, buren en familie ben ik enorm dankbaar voor hun steun”, vertelt Sabine. “Het is onwezenlijk dat ik plots mijn steun en toeverlaat kwijt ben – hij is er enorm veel voor mij geweest. Ik weet momenteel niet wat eerst gedaan, maar ik wil vooral een heel mooi afscheid regelen nu. Dat zal vrijdag in de kerk van Borchtlombeek doorgaan. Intussen weet ik nog niks over het ongeval. Ook over de bestuurder van de andere wagen weet ik niets – ik hoop uit de grond van mijn hart dat hij of zij het goed stelt. Politie of slachtofferhulp heb ik nog niet gezien of gehoord. Amper 57 werd hij en hij had nog zoveel plannen en ambities.”

Herinrichting

Voor Frank komt het helaas te laat, maar het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) laat weten volop bezig te zijn met de herinrichting van de Ninoofsesteenweg. Onder meer op het kruispunt met de Ramerstraat gebeurden in het verleden al veel zware verkeersongevallen. “Een technisch studiebureau is in de zomer van vorig jaar gestart met een studie om het veertien kilometer lange stuk tussen de grens met het Brussels gewest en het kruispunt met de Omer de Vidtslaan in Roosdaal te herinrichten”, verduidelijkt AWV-woordvoerder Anton De Coster. “De grootste doelstelling is het verhogen van de verkeersveiligheid. Gevaarlijke kruispunten worden heringericht, fietsers en voetgangers krijgen meer ruimte en het busverkeer zal vlotter verlopen met onder meer busstroken. Een tramlijn maakt geen deel uit van de plannen. Eind dit jaar verwachten we de eerste concepten en daar zal verder op gewerkt worden. Wanneer de werken zullen starten kan nog niet gezegd worden.” Het is ook niet duidelijk of er ook al budget voorzien is voor de werken.