Fout bij uittips: tentoonstelling treintjes pas in november Tom Vierendeels

25 oktober 2019

18u02 0 Roosdaal In onze rubriek waarin we u vijf uittips voor het weekend serveren is een fout geslopen. De tentoonstelling van de miniatuurtreintjes vindt namelijk niet dit weekend plaats, maar wel in november.

We gaven u mee dat u zaterdag terecht kan in het wzc Onze-Lieve-Vrouw in de Roosdaalse Gasthuisstraat, maar dit klopt niet. De tentonstelling gaat door op vrijdag 15 november en zaterdag 16 november. U bent dan wel uiteraard welkom in het woonzorgcentrum om naar de treinen in een miniatuurlandschap met Pajots tintje te komen kijken. Er zullen ook tal van demonstraties zijn.