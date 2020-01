Fietstocht naar Compostella levert bijna 7.000 euro op voor Zonnelied Tom Vierendeels

27 januari 2020

17u55 1 Roosdaal De Fietsvrienden Compostella uit West-Vlaanderen hebben liefst 6.668 euro geschonken aan vzw Zonnelied uit Roosdaal. Het geld gaat naar de uitbouw van Huis De Sprankel, een afdeling voor mensen met een meervoudige beperking. De afdeling trekt eind dit jaar naar de nieuwbouw in Eizeringen.

Met vier mensen trokken de West-Vlamingen en hun begeleiders in een volgwagen naar Compostella. “We hebben 22 dagen gefietst en reden gemiddeld honderd kilometer per dag”, klinkt het. De leden van de groep zijn afkomstig uit Zwevezele, Roeselare en Sint-Eloois-Winkel. “Naast het fietsen hielden we ook wel eens halt om bezienswaardigheden onderweg te bezoeken. Het venijn zat hem overigens in de staart. Zeker vanaf het noorden van Spanje begon het serieus bergop te gaan. We organiseerden ook een grote benefiet. De opbrengst daarvan en het geld dat mensen sponsorden deelden we in twee. Een deel gaat dus naar Zonnelied.”

Op maat gemaakt

Zonnelied zal het geld gebruiken voor Huis De Sprankel. Hier worden dertien mensen met een meervoudige beperking opgevangen waarvan er ook acht ‘s nachts in de instelling verblijven. Om een aangepaste en individuele zorg te kunnen bieden worden bepaalde zaken ook op maat van elke bewoner apart gemaakt. Zo is er een sfeervolle ruimte ingericht waar de bewoners tot rust kunnen komen in een aangepast bed. Hierdoor hoeven ze niet van ‘s ochtends tot ‘s avonds in een rolstoel te zitten. Momenteel wordt gewerkt aan de nieuwbouw in Eizeringen en hier zal ook De Sprankel een plekje krijgen. Er is een verhuis vanuit Strijtem, maar mensen die al lang op een wachtlijst staan zullen er ook een plekje vinden omdat er meer ruimte is.