Fietsers en wandelaars geven slechte mobiliteitsscore aan Pamel-centrum en verbindingswegen: gemeente verwerkt resultaten enquête tot mobiliteitsplan Tom Vierendeels

16 september 2020

14u40 2 Roosdaal De gemeente Roosdaal heeft de resultaten van de De gemeente Roosdaal heeft de resultaten van de enquête voor fietsers en voetgangers gepubliceerd. Daaruit blijkt dat de infrastructuur ondermaats scoort bij de zwakke weggebruikers. De gemeente gaat nu met verschillende partners en adviseurs de resultaten verwerken tot een ‘zacht mobiliteitsplan’. De eerste stappen zullen ten vroegste in het najaar van 2021 kunnen worden gezet.

Uit de enquête blijkt dat zowel de trappers als de stappers veiligheid en comfort een lage quotering geven. Vooral bij de fietsers is dat het geval met een gemiddelde score van 5,2 op 10 voor veiligheid en 5,1 voor comfort. Bij de wandelaars liggen die cijfers iets hoger met respectievelijk 6,1 en 6,5. Fietsers zien het bestuur het liefst de prioriteit leggen bij het aanleggen van meer fietspaden, het verbeteren van bestaande fietspaden en het verbeteren van de trage wegen zodat er ook gefietst kan worden. De minste interesse is er in het invoeren van autoluwe straten en het plaatsen van meer fietsenstalling. Ook wandelaars tonen het minste interesse in autoluwe straten. Wel zien zij het liefst de bestaande voetpaden verbeteren, gevolgd door het toegankelijker maken van trage wegen en het aanleggen van meer voetpaden.

Resultaten

De gemeente vroeg de fietsers ook naar wat zij de veiligste en onveiligste straten vinden in Roosdaal. De top vijf voor die eerste categorie: Lostraat, Ninoofsesteenweg, Kaaitvaartstraat, Kraanstraat en Kristus Koninglaan. De top vijf van onveiligste straten: Pamelse Klei, Brusselstraat, Koning Albertstraat, Ninoofsesteenweg en Gasthuisstraat. De fietsers zien ook het liefst een fietspad verschijnen in de Pamelse Klei, Brusselstraat, Gasthuisstraat, Koning Albertstraat en Lombeekstraat. Een oversteekplaats voor fietsers ontbreekt volgens hen dan weer in de Brusselstraat, Ninoofsesteenweg, Dokter Roosensstraat, Pamelse Klei en Lostraat.

Bij de wandelaars werd gepolst naar de straten waar naar eigen aanvoelen een voetpad ontbreekt. De top vijf: Molenstraat, Profetenstraat, Koning Albertstraat, Poelkbeekstraat en Populierenstraat. Wandelaars zien dan weer graag een zebrapad verschijnen in de Brusselstraat, Koning Albertstraat, Gasthuisstraat, Pamelse Klei en Kerkplein Borchtlombeek.

Opvallend bij beide locaties: het centrum van Pamel keert dikwijls terug. Vooral in de Brusselstraat, Pamelse Klei en Gasthuisstraat zien de zwakke weggebruikers graag verandering. Ook de Koning Albertstraat blijft een doorn in het oog. Hier werd de straat in het centrum van Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek wel al heraangelegd en start weldra het gedeelte tussen het centrum en de Daalbeekstraat.

536 deelnemers

De enquête kon tussen 20 april en 31 mei ingevuld worden. Geïnteresseerden konden kiezen om zowel de vragen voor stappers als die voor trappers in te vullen. Ook kiezen voor maar één van de twee categorieën was mogelijk. Uiteindelijk vulde 71,5 procent van de 536 personen de vragen voor beide categorieën in. De deelnemers aan de enquête komen uit de verschillende deelgemeente terwijl 19 personen van buiten Roosdaal zijn. Vooral zestigplussers zijn sterk vertegenwoordigd met 25 procent terwijl de leeftijdscategorieën tussen 30 en 59 jaar net geen 60 procent vertegenwoordigen. Deelnemers tot 29 jaar halen samen net geen 17 procent.

Timing

De gemeente zal nu met vertegenwoordigers van verschillende verenigingen, organisaties en instanties uit Roosdaal zoals de Welzijnsraad, scholen, middenstand, politie, sport- en cultuurverenigingen, een ruitervereniging enzovoort een eerste visie en beleidsplan opstellen. Achter de schermen wordt dit verder uitgewerkt en opgelijst in verschillende projecten. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de 953 voorstellen en opmerkingen die werden meegegeven. Bedoeling is dit alles uit te voeren tussen oktober 2020 en februari 2021.

Vanaf maart tot juni wordt alles verder uitgewerkt tot een beleids- en actieplan, eventueel al voor een volgende legislatuur in het geval van grotere projecten. Er zal gekeken worden naar de prioriteit van bepaalde projecten, hun impact op bepaalde zaken, de timing en het budget dat nodig is. Dit finale plan zal vervolgens ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd.