Ferm Roosdaal zorgt voor troostplek aan gemeenschapscentrum Amber Gys

10 oktober 2020

18u33 9 Roosdaal Afgelopen zaterdag heeft Ferm Roosdaal een troostplek ingericht langs het gemeenschapscentrum Het Koetshuis. Het moet dienen als een plek vol troost, hoop en verbondenheid voor wie tijdens én na de coronacrisis troost wil geven of vinden.

Met het initiatief van een troostplek krijgt de lokale gemeenschap van Roosdaal een plek om samen te troost te vinden en troost te planten. Planten in de letterlijke zin, want de leerlingen van de basisschool van het IMI zullen binnenkort bloembollen aanplanten. “De plek is een stille plaats in het groen, dicht bij huis”, legt Monique De Dobbeleer, directeur van Ferm uit. “Een plaats waar iedereen verbondenheid in verlies en verdriet kan voelen. Maar ook opnieuw hoop en vertrouwen in de toekomst.”

Stille inhuldiging

De troostplek werd afgelopen zaterdag ingehuldigd aan Gemeenschapscentrum Het Koetshuis in het bijzijn van de directeur van Ferm, de bestuursleden van Ferm Roosdaal, de burgemeester en schepenen. Vergezeld door enkele troostende woorden, een streepje muziek en de bekendmaking van een gedicht. “We kunnen niet anders dan dit prachtig initiatief te ondersteunen”, zegt burgemeester Wim Goossens (CD&V). “We willen dan ook alle buurgemeenten oproepen om dergelijk initiatief op te starten in hun gemeente.”

Niet alleen de leerlingen van het IMI kunnen trouwens bloembollen aanplanten. “Iedereen kan op deze plek een bloembol aanplanten, want planten schenkt troost”, zegt Lieve Hemerijckx van Ferm Pamel-Roosdaal. “Planten is bezig zijn met de toekomst en het gedicht doet ons even stilstaan bij het verlies en gemis.” Het project kon rekenen op de steun van experts zoals Dirk De Wachter en Vlaams minister Wouter Beke (CD&V).

