FC Flora blaast 50 kaarsjes uit: amateurvoetbalclub viert zaterdag feest Michiel Elinckx

27 mei 2019

16u48 4 Roosdaal FC Flora is vijftig jaar oud. Zaterdag geeft de voetbalclub een groot feest, met onder meer de derde editie van de Flora Cup en een barbecue. Wat begon als een kleine caféploeg, is uitgegroeid tot een van de grootste amateurclubs uit de streek.

FC Flora heeft zijn thuisbasis in de Monnikveldstraat, op de grens van Roosdaal en Liedekerke. Al vijftig jaar lang haspelen ze hun wedstrijden af op een van de twee voetbalterreinen. Het verhaaltje van FC Flora startte in 1969, wanneer twee broers een caféploeg oprichten. “De gebroeders Van Vaerenbergh waren gekend als bloemenkwekers”, vertelt Julien Van den Bosch, die de beginjaren van FC Flora meemaakte als speler. “Hun winkel Flora is nog altijd bekend in het centrum van Pamel. Omdat zij de oprichters waren van de club, kreeg het de naam FC Flora.”

Tweede ploeg

FC Flora staat gekend als een van de gezelligste clubs van de regio. Julien belandde eerder toevallig bij de voetbalploeg. “In 1986 speelde FC Flora kampioen in de tweede reeks”, weet Julien nog. “Maar om te promoveren naar de eerste klasse, moest er een B-ploeg worden opgericht. Dat was een verplichting. Dus zochten ze geschikte kandidaten bij de oud-leiding van de Chiro. Door ons op te scharrelen, kon de ploeg stijgen naar de eerste reeks.”

120 spelers

Sindsdien werd FC Flora steeds populairder. Van concurrentie hebben ze geen last: momenteel telt de club maar liefst vijf ploegen - goed voor 120 spelers. “Daarmee zijn we een van de grootste sportverenigingen uit de regio”, vertelt voorzitter Kurt Schoonians. “Waarom de spelers niet naar provinciale clubs gaan? Hier is het plezanter. Het gaat er allemaal héél los aan toe. Bij ons gebeurt ook alles op vrijwillige basis, waardoor we een hechte vriendenkring zijn.”

Nieuwe infrastructuur

Vorig jaar deed FC Flora nog een oproep aan hun supporters. Voor hun vijftigste verjaardag wilde Flora zijn infrastructuur vernieuwen, maar daar was geen geld voor. De gemeente Roosdaal weigerde een subsidie te verlenen, waardoor het clubbestuur een crowdfundingcampagne oprichtte. “Uiteindelijk is het grootste gedeelte vernieuwd”, aldus Schoonians. “Momenteel zijn we de binnenkant van de kantine aan het renoveren, daarna is alles afgewerkt. Zaterdag kunnen we ons jubileumfeest vieren in een nieuwe infrastructuur.”

Feestje met oud-spelers

Zaterdag worden de festiviteiten op gang getrapt met de Flora Cup, een voetbaltoernooi waar twintig verschillende teams het tegen elkaar opnemen. “Vanaf 16 uur nodigen we oud-spelers en sponsors uit voor een hapje en een drankje. Oud-spelers die nog niet uitgenodigd zijn, mogen altijd contact opnemen met ons”, aldus Schoonians. “’s Avonds zijn er verschillende optredens en is er een afterparty. Vijftig jaar is een grote mijlpaal in de geschiedenis van onze club, maar aan stoppen denken we nog niet. FC Flora is springlevend.”