Fanfare De Eendracht organiseert Vlaamse kermis in de Weverstraat Tom Vierendeels

06 augustus 2019

14u00 0 Roosdaal Koninklijke Fanfare De Eendracht uit Borchtlombeek organiseert dit weekend opnieuw een Vlaamse kermis. Naast een mossel- en brochettekermis staan er ook optredens gepland in de tent in de Weverstraat.

Het feest wordt vrijdag 9 augustus om 18 uur op gang getrapt met de mossel- en brochettekermis. Eten kan tot 22 uur en om 20 uur staat een optreden van Be Naked gepland. Daags nadien is iedereen vanaf 18 uur welkom en zal er in de tent een optreden van de New Flamingo’s plaatsvinden. Tot slot zijn er op zondag nog mosselen en brochettes te verkrijgen tussen 11.30 uur en 15 uur.