Dynamische verkeersborden voor schoolomgevingen Sint-Amandus en Sint-Franciscus Tom Vierendeels

06 november 2019

18u53 0 Roosdaal Het verkeer in de schoolomgevingen van Sint-Amandusschool en Sint-Franciscus wordt voortaan geregeld door dynamische verkeersborden. Tot voor de herfstvakantie waren het vrijwilligers van de school in de Bosstraat die fysieke borden elke ochtend en avond dienden te plaatsen.

Zowel in de Bosstraat als in de Lostraat werden tijdens herfstvakantie in totaal zes dynamische verkeersborden geplaatst. Dit zijn schermen waarop met LED-verlichting een verkeersbord afgebeeld kan worden op vastgelegde tijdstippen. Sinds vorig schooljaar is er tijdens de ochtend- en avonduren sprake van eenrichtingsverkeer. Leerkrachten en vrijwilligers dienden de borden maandenlang zelf te plaatsen en opnieuw weg te halen.

Het gaat om een investering van 20.000 euro waarvan de de Vlaamse overheid via het project ‘Veilige Schoolomgevingen’ de helft bijpast.