Drugsdealers uit Roosdaal en Dilbeek opgepakt en onder voorwaarden opnieuw vrijgelaten Tom Vierendeels

29 mei 2019

13u48 0 Roosdaal De lokale politiezone Denderleeuw/Haaltert heeft deze maand arrestaties verricht en huiszoekingen uitgevoerd in onder meer Dilbeek en Roosdaal. Daarbij werden verschillende mensen opgepakt. De acties kaderen in een onderzoek naar drugsdealers.

De politieactie dateert al van 14 mei, maar raakte nu pas bekend. Na intensief onderzoek in opdracht van een Dendermondse onderzoeksrechter werden die dag vijf huiszoekingen uitgevoerd in Roosdaal, Dilbeek, Denderleeuw en Ninove. Zes personen werden hierbij gearresteerd op verdenking van handel in verdovende middelen. Ze zijn geen onbekenden voor politie en gerecht. Bij de huiszoekingen werden ook beperkte hoeveelheden drugs aangetroffen.

Een 19-jarige vrouw uit Roosdaal en twee mannen van 18 en 22 jaar uit Denderleeuw werden door het parket Oost-Vlaanderen voor de onderzoeksrechter geleid. Ze werden alle drie onder voorwaarden vrijgelaten. Een minderjarige uit Dilbeek werd voor een Brusselse jeugdrechter geleid, maar ook hij werd onder voorwaarden vrijgelaten.