Drive-in proclamatie voor laatstejaars IMI Roosdaal: “Jongeren het afscheid geven dat ze verdienen” Amber Gys

28 juni 2020

16u33 5 Roosdaal Om ouders de kans te geven aanwezig te zijn op de proclamatie van hun kinderen, organiseerde het IMI (Immaculata Maria-instituut) in Roosdaal een drive-in proclamatie. Het coronavirus dwong de scholen om creatief om te gaan met het afscheid van hun zesdejaars. “We willen deze jongeren het afscheid geven dat ze verdienen.”

Een drive-in cinema kent iedereen, maar een drive-in proclamatie is voor de laatstejaars van het IMI in Roosdaal en hun ouders iets volledig nieuws. In tijden van corona zijn ook de scholen creatief aan de slag gegaan om de zesde- en zevendejaars alsnog een mooi afscheid te geven. “En dat verdienen ze”, zegt algemeen directeur Anja Van Mello. “Het was voor hen een enorm moeilijke periode om nog naar school te moeten gaan. De leerlingen hebben hun laatste memorabele maanden op school in het water zien vallen zoals hun schoolreis en het galabal. De proclamatie konden we ook echt niet zo maar voorbij laten gaan.”

Drive-in

De proclamatie is immers iets waar elke leerling naar uitkijkt. Om leerlingen op gepaste wijze afscheid te laten nemen op school, maakte de Nationale Veiligheidsraad een uitzondering. Wel onder strikte voorwaarden. Het IMI kwam dan, in samenspraak met de preventieadviseur van de school, op het idee om de proclamatie via drive-in te laten doorgaan. “Per klassengroep en bubbel namen de leerlingen plaats op de stoelen aan het plein. Ondertussen verzamelden hun ouders met de wagen op de parking er vlak achter zodat ze alles live mee konden volgen.”

Het werd aan de ouders afgeraden om uit de auto te stappen en contact met andere ouders was ook uit den boze. Vanuit hun auto konden ze luisteren naar de speeches, de muziek en uiteraard de diploma-uitreiking van hun dochter- of zoonlief. Voor al wie er niet kon bij zijn, werd het hele gebeuren ook nog eens live uitgezonden via Facebook. Na ontvangst van het diploma toeterden alle wagens nog eens om iedereen te feliciteren. Daarna moest iedereen jammer genoeg meteen naar huis.



