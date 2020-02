Douane neemt drie auto's in beslag bij verkeerscontroles Tom Vierendeels

07 februari 2020

12u10 0 Roosdaal De lokale politiezone TARL heeft woensdag een grote verkeerscontrole gehouden op de Ninoofsesteenweg in Roosdaal. Dat gebeurde in samenwerking met de Douane en de Dienst Vreemdelingenzaken. Drie auto’s werden in beslag genomen omdat de bestuurders openstaande boetes niet konden betalen.

De controle vond in de loop van de voormiddag plaats op de Ninoofsesteenweg in Strijtem. In totaal werden 302 bestuurders gecontroleerd op het gebruik van alcohol, maar niemand bleek onder invloed te zijn. Wel werden vijf verkeersinbreuken vastgesteld wegens het niet dragen van de veiligheidsgordel, het gebruik van de gsm achter het stuur en inbreuken op de ladingzekering en op de inschrijving en keuring van een wagen. Daarnaast werden drie zwartwerkers betrapt terwijl ze op weg waren naar een werf.

In de namiddag werden ook gecontroleerd aan het Liedekerkse station. Voor beide locaties samen inde de Douane voor een totaal van 6.132,65 euro aan openstaande penale boetes. Drie voertuigen werden getakeld omdat ze samen de som van 12.560,30 euro niet konden betalen.