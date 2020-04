Dief (30) tijdens vlucht opgepakt na inbraak in bestelwagen in Roosdaal Tom Vierendeels

13 april 2020

11u38 0 Roosdaal Een illegale Roemeen kon zondagochtend kort na een inbraak in een bestelwagen in Roosdaal gearresteerd worden. Hij werd betrapt waardoor een duidelijke beschrijving aan de politie kon worden gegeven. De verachte werd in Dilbeek onderschept.

De inbraak gebeurde zondagochtend rond 6.40 uur in de Tenzuivenestraat, een zijstraat van de Ninoofsesteenweg. De man drong binnen in een bestelwagen die naast de rijbaan geparkeerd stond en was uit op de werkmachines in de laadruimte. Hij werd echter op heterdaad betrapt door buurtbewoners en hierdoor moest hij onder meer twee toestellen achterlaten. De buren konden ook een beschrijving van de dader en zijn auto aan de politie geven. “De man werd ter hoogte van Dilbeek tegengehouden”, vertelt Carol Vercarre, woordvoerster bij het parket Halle-Vilvoorde. “Het gaat om een dertigjarige Roemeen zonder verblijfplaats in België. De buit bevond zich nog in zijn wagen. Hij wordt maandag voor de onderzoeksrechter geleid.” De eigenaar van de bestelwagen laat op Facebook weten alleen zijn portefeuille kwijt te zijn.

Enkele weken geleden werd in Borchtlombeek en Liedekerke ook inbraken in bestelwagens gepleegd. Of er een verband is met deze feiten is niet duidelijk. De afgelopen dagen werd er ook al in kantines in Roosdaal en Ternat ingebroken.