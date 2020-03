Coronapatiënt die naar het ziekenhuis moet? Dan rukt het Rode Kruis uit: “We staan 24/7 paraat” Tom Vierendeels

18 maart 2020

17u27 76 Roosdaal Het Rode Kruis is door de FOD Volksgezondheid ingeschakeld om patiënten die besmet zijn met Covid-19 over te brengen naar het ziekenhuis. Alleen wanneer zij niet binnen het half uur ter plaatse geraken nemen de ziekenwagens van de brandweer over. “We zijn op de hoogte van de risico’s, maar we zijn er om de mensen te helpen”, klinkt het.

Vlaams-Brabant is volgens het uitgewerkte systeem opgedeeld in twee delen die te vergelijken zijn met de brandweerzones Vlaams-Brabant West en Vlaams-Brabant Oost. In het westelijke deel wordt er met ‘dedicated ambulances’ onder meer uitgerukt vanuit Roosdaal en Opwijk. In het oosten gaat het dan om bijvoorbeeld Leuven en Aarschot. “Wanneer iemand positief getest heeft op het coronavirus en in thuisquarantaine of in een rusthuis ademhalingsproblemen krijgt, moet er naar het noodnummer 112 gebeld worden”, legt Marc Demetser, voorzitter van het Rode Kruis Roosdaal, uit. “De operator in de Leuvense noodcentrale zal in dat geval beroep doen op het Rode Kruis om de patiënt over te brengen naar een ziekenhuis.”

24/7 paraat

Voor de regio Pajottenland en Zennevallei staan de ziekenwagens in Roosdaal en Opwijk stand-by. Dit zijn de twee afdelingen met een ziekenwagen, maar leden van afdelingen zonder ziekenwagen stelden zich ook kandidaat om mee te draaien in het shiftensysteem. Hierdoor zijn de ziekenwagens 24/7 paraat. “Voor deze ritten krijgen wij een langere uitruktijd”, weet Demetser. “Voor dringende geneeskundige hulp bedraagt die twee minuten, maar wij krijgen een kwartier tot een half uur. Vanuit Roosdaal rijden we bijvoorbeeld tot in Wemmel of Halle, maar de 112 kan ook voor Ninove (Oost-Vlaanderen) op ons beroep doen als wij daar het snelste geraken.” Indien die tijd niet gehaald kan worden rukken de ziekenwagens van de brandweerzones uit.

Desinfecteren

En die speciale uitrukken brengen uiteraard ook speciale voorzorgsmaatregelen met zich mee. “De vrijwilligers die zich opgeven om de ritten uit te voeren zijn zich heel goed bewust van de risico’s die ze lopen”, knikt de voorzitter. “Het zijn alleen gezonde en vitale mensen. Ze moeten daarvoor ook papieren ondertekenen. Maar we beschikken voorlopig nog altijd over de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen. Het gaat om isolatieschorten, mondmaskers enzovoort. De patiënt die ze vervoeren moet ook altijd voorzien worden van een mondmasker.”

Maar daar stopt het niet bij. “Na elke rit moet de cabine van de ziekenwagen volledig ontsmet en gedesinfecteerd worden”, gaat het verder. “Dit neemt eigenlijk het meeste tijd in beslag, want het duurt een uurtje vooraleer de ziekenwagen opnieuw klaar is om uit te rukken.”

De vrijwilligers die hier geen vergoeding voor krijgen nemen de taak met volle overtuiging op zich. “We moeten er zijn om de mensen te helpen”, zegt Marc. “Er zijn mensen die hulp nodig hebben en we moeten er allemaal zijn voor het elkaars algemene welzijn. Mensen steunen ons ook door stickers of een doos wafels te kopen of naar een eetfestijn te komen. Die financiële steun vragen we dus om er op momenten zoals nu te zijn. Als het nodig is, zijn we er dus wel daadwerkelijk.”