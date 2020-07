Cafébaas Stijn wil af van sluitingsuur en verbod op tooghangen: “We hebben al zoveel mislopen” Tom Vierendeels

16u11 0 Roosdaal Cafébaas Stijn Terwecoren van ‘t Lof in Borchtlombeek hoopt op een snelle versoepeling van de maatregelen die nu nog van kracht zijn voor de horeca. Zo zou het verbod op tooghangen en het opgelegde sluitingsuur hem heel wat omzet kosten. “We hebben de voorbije maanden al zo veel mislopen”, zegt hij.

Stijn opende op 28 augustus van vorig jaar voor ‘t eerst de deur van zijn café. “En vervolgens heb ik zes maanden keihard gewerkt”, zegt hij. “Gelukkig, want zo kon ik toch al iets opbouwen. En de 4.000 euro die we van de overheid kregen was daarbij nog eens meer dan welgekomen. Daardoor kon ik mijn vaste kosten blijven betalen. Bij de heropening stelde ik echter vast dat mijn bankrekening op het zelfde niveau stond als in augustus vorig jaar. Het is voor mij dus een herstart, terwijl ik zo hard gewerkt heb. De afgelopen maanden waren ook echt een rollercoaster Soms huilde ik en vroeg ik mij af waarom ik nog zou doorzetten. Die periode was enorm zwaar.”

En dus wil Stijn nu zoveel mogelijk terug goedmaken. “Niets aan te doen, maar tijdens de afgelopen maanden was het meermaals ideaal terrasjesweer”, zegt hij. “We hadden al een mooie start kunnen nemen, zeker moest de zomer tegenvallen op vlak van het weer. Daar komt nog eens bij dat de grenzen opnieuw openen en mensen op reis kunnen, waardoor het dus opnieuw kalmer kan zijn tijdens de zomermaanden.”

Take-away en btw-verlaging

Ook heeft hij het over een oneerlijke behandeling door de overheid. “Waarom mochten wij geen take-away doen?”, vraagt hij zich af. “Tijdens het mooie weer passeerden veel wandelaars en fietsers. Een blikje drank aanbieden of een fles wijn voor mensen die het thuis gezellig wilden maken had toch mogelijk geweest? Collega’s leverden aan huis, maar ik heb geen rijbewijs dus dat ligt moeilijk. En voor mij was dat ook geen essentiële verplaatsing. Je riskeerde dus ook eens een boete aangezien de regeling door elke agent anders kon opgevat worden.” De verlaging van de btw op frisdranken is voor hem ook geen groot cadeau. “Ik heb 93 bieren op mijn kaart staan”, klinkt het. “Mensen die frisdrank drinken op café doen ook langer met een consumptie. Een voordeel is dat dus niet.”

Dat cafés opnieuw mochten openen is een goede zaak voor hem, maar het sluitingsuur en het niet mogen gebruiken van de toog zijn nog een doorn in het oog. “Daar mag snel verandering in komen”, legt hij uit. “Onlangs zat er hier een groep die sterke drank dronk, maar om 1 uur moest ik ze aan de deur zetten. Hadden die nog een tweetal uur langer kunnen blijven had ik daar heel wat meer omzet door kunnen draaien. Of je nu tot 1 of tot 4 uur in jouw bubbel blijft, maakt toch geen verschil? En de toog is gewoon het hart van het café. Er wordt meer en sneller gedronken en het zorgt voor sfeer. Ook als cafébaas worden we aan de toog in gesprekken betrokken. Er wordt gelachen en gezeverd en het maakt het werk aangenamer.”

Belangen verdedigen

Hij hoopt vooral dat belangenorganisaties zoals Horeca Vlaanderen daarom druk zetten op een verdere versoepeling. “Het lijkt dat de meeste maatregelen afgestemd zijn op restaurants, maar niet op gewone dorpscafés”, vertelt Terwecoren. “Het zou goed zijn moest elke tak en elke vorm betrokken worden. Denk bijvoorbeeld ook aan cateraars die nog niet kunnen werken of de evenementensector. Die hebben het nog slechter dan ons.”

“Vooral blij dat we mogen heropenen”

Bruno Vandierendonck, voorzitter van Horeca Vlaanderen regio Halle-Vilvoorde, zegt dat deze verzuchtingen hem nog niet ter ore waren gekomen. “Het staat iedereen vrij ons daarover te contacteren en als we de belangen van hogerhand kunnen verdedigen willen we dit doen”, zegt hij. “Maar hoe ik het hoor is de overgrote meerderheid vooral tevreden dat we mochten heropenen. Dan spreek ik wel vooral voor Groot-Halle. Ik kan bijvoorbeeld ook begrijpen dat een kleine zaak zonder terras, maar met een mooie toog een probleem heeft met de huidige maatregelen. Ook over het sluitingsuur heeft nog niemand mij gecontacteerd. Maar als we ergens een stem kunnen betekenen mag een cafébaas zijn probleem altijd bespreken met Horeca Vlaanderen.”