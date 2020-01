Café Pipa wordt gesloopt en maakt plaats voor bouwproject, Rausa speurt naar geschiedenis achter de legendarische zaak Tom Vierendeels

17 januari 2020

18u09 0 Roosdaal Het legendarische café Pipa aan de grens van Borchtlombeek met Liedekerke gaat tegen de vlakte. Sinds eind 2016 werden er geen pinten meer getapt, maar dat zou tijdens een periode van minstens honderd jaar voor die datum wel het geval geweest zijn. Erfgoedvereniging Rausa zoekt intussen naar meer informatie over de geschiedenis van het café.

Café Pipa werd de afgelopen maanden al volledig gestript, maar nu het gemeentebestuur een sloopvergunning afleverde lijkt het niet lang meer te duren voor het gebouw volledig tegen de vlakte gaat. “Het gaat wel alleen om een sloopvergunning”, verduidelijkt burgemeester Wim Goossens (CD&V). “Van een bouwvergunning is dus nog geen sprake maar de eigenaar heeft wel al plannen voor een bouwproject. Of er meergezinswoningen, twee halfopen bebouwingen of iets anders komt is dus nog niet zeker.”

De gemeente ziet in ieder geval een voordeel in de afbraak. “Het kruispunt van de Ijzerenkruisstraat en de Populierstraat zal veel veiliger worden”, weet Goossens. “Een nieuwbouw zal ook een heel stuk verder van de straatkant moeten komen. Hierdoor kunnen we in de Populierstraat voetpad doortrekken tot aan het kruispunt. Anderzijds kan het fietspad van de Gravenbosstraat vanaf het kruispunt doorgetrokken worden via de Ijzerenkruisstraat. Die aanleg komt na de grote rioleringswerken van Aquafin.”

Cafébazen

De sloop zal ongetwijfeld vele inwoners van Borchtlombeek, Liedekerke en omgeving met weemoed doen terugdenken aan het verleden. De plaatselijke jeugd zakte er af, vriendschappen werden er gesmeed en er ontstonden ongetwijfeld tal van relaties. Clubs, gaande van zaalvoetbal tot biljart, hadden er hun vast lokaal. Een van de cafébazen tijdens de vorige eeuw was Frans Van Asbroeck uit Borchtlombeek die zeker twintig jaar uitbater was. Laatste cafébaas was Christophe Van Den Haute die in de wijk aan het café opgroeide. Hij nam de zaak in 2010 over en kocht het gebouw uiteindelijk om in december 2016 de laatste pinten te tappen en het gebouw te verkopen. Sindsdien staat het café in verval.

Historie

Over de geschiedenis zijn weinig details bekend bij het grote publiek. “Wat mij bijvoorbeeld altijd geïntegreerd heeft is de naam”, zegt heemkundige Walter Evenpoel van erfgoedvereniging Rausa. “Wie noemt zijn café nu Pipa? Het blijkt dat er nog maar heel weinig geweten is over de zaak. Zo kan ik ook niet zeggen sinds wanneer er een café gelegen was. Ik heb voor de komende dagen en weken wel al enkele afspraken vastgelegd met inwoners van Borchtlombeek die mij mogelijk meer zouden kunnen vertellen. Het valt af te wachten of zij ons ook effectief verder op weg kunnen brengen. Het valt op dat er in Borchtlombeek bitter weinig mensen wonen die interesse hebben in geschiedenis en heemkunde. Met Rausa werken we overigens aan een project om de historiek van alle Roosdaalse cafés te achterhalen en daar een publicatie over te brengen. Door de sloop van Pipa moeten we de planning nu wat omgooien en worden we in snelheid gepakt.”