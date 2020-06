Buurtbewoner niet tevreden met slecht onderhoud van wandelweg: “Een gevaar voor wandelaars en fietsers” Amber Gys

23 juni 2020

13u25 2 Roosdaal Marc De Petter, inwoner van Pamel (Roosdaal), is niet tevreden met het onderhoud van de wandelwegen in de buurt. Eén van de officiële wandelwegen wordt al enkele jaren niet meer onderhouden en is volgens De Petter een gevaar voor alle wandelaars en fietsers. De gemeente zelf kaart aan dat ze niet op de hoogte was van het probleem.

De Groten Bossteekweg (voetweg 59), een vertakking van de Kaaivaartstraat in Pamel, ligt er slecht bij. De voetweg behoort nochtans tot het officiële wandelnetwerk van de Provincie Vlaams-Brabant, en dient als oversteek van Pamel naar onder andere een visvijver tussen verschillende landbouwgronden en weiden. Volgens buurtbewoner Marc De Petter wordt deze voetweg echter slecht tot amper onderhouden. “Deze weg heeft enorm veel potentieel om wandelaars de streek te laten ontdekken”, vertelt De Petter. “Jammer dat ik nog maar een paar keer gezien heb dat de gemeente deze weg komt onderhouden.”

Gevaar voor elke doorganger

De Petter stuurde afgelopen twee maanden al meerdere mails naar de gemeente én de provincie, zonder resultaat. “Het minste wat ze kunnen doen is me een antwoord geven op mijn vraag, maar dat komt er maar niet.” De bewoner werkt zelf bij de dienst openbare werken in een andere gemeente en stelt dat het onderhoud van deze weg niet al te veel tijd in beslag zou mogen nemen.

Ik stuurde al mails naar verschillende gemeentelijke en provinciale instanties maar tot op heden heb er er nog steeds geen antwoord op gekregen. Het minste wat ze kunnen doen is me een antwoord geven op mijn vraag, maar dat komt er maar niet Marc De Petter

De overwoekerende planten, netels en metershoge struiken, belemmeren een veilige doortocht van alle passanten. “Het is een gevaar voor elke wandelaar, fietser of mountainbiker die hier wil passeren. De netels staan hier meters hoog en versperren de weg. Langs de volledige weg staan koeien op de wei waardoor er een elektriciteitsdraad en prikkeldraad werd gespannen. Stel je eens voor dat één van die fietsers valt en daarin belandt, dan zitten we met een veel groter probleem.”

Niet op de hoogte

Bij de gemeente waren ze alvast niet op de hoogte van deze problemen. Ook van het mailverkeer waren ze niet op de hoogte. “Het is natuurlijk de bedoeling dat zo’n mailtjes meteen behandeld worden”, aldus schepen van Openbare Werken Johan Van Lierde (CD&V). “Het probleem van het desbetreffende baantje is voor mij volledig onbekend. Ook is het erg uitzonderlijk voor Roosdaal dat een voetweg er zo slecht zou bijliggen. Indien de voetweg er effectief gevaarlijk bijligt, is dit een prioritair werk voor de arbeiders en moet dit meteen behandeld worden.”