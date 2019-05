BUSO-scholen Sint Franciscus krijgen 6.000 euro voor snoezelruimte in te richten Marc Colpaert

31 mei 2019

De BUSO-scholen Sint-Franciscus uit Roosdaal kregen van de vereniging Mensen helpen Mensen Pajot een leuk bedrag van 6.000 euro mee naar huis. Ze gaan dit investeren in de verdere uitbouw van een snoezelruimte voor hun bewoners.

Al bijna 25 jaar is de vereniging Mensen helpen Mensen Pajot actief in onze streek, met de bedoeling op verschillende manieren andere mensen te helpen. “Wij organiseren tal van evenementen om geld in te zamelen voor de mensen die wat extra kunnen gebruiken. Zo hebben we vorig jaar op het kasteel van Vollezele een survival run georganiseerd en daar kwamen heel wat mensen op af. De opbrengst van deze survival run een mooi bedrag van 6.000 euro schenken wij nu aan de BUSO-scholen Sint-Franciscus uit Roosdaal”, liet secretaris Philip Neerinckx ons weten. En die waren daar best tevreden mee. “Wij hebben bij ons een nieuwe snoezelruimte gemaakt voor onze bewoners, met speciale verlichting, een groot waterbed en kochten daarnaast nog tal van ander snoezelmateriaal om in deze ruimte te gebruiken. Hierdoor krijgen onze bewoners een speciale ruimte waar ze kunnen relaxen. Wij gaan dat geld van Mensen helpen Mensen Pajot, dan ook heel goed kunnen gebruiken”, vertelde directeur Ingrid Limbourg van BUSO-scholen.