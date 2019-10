BuSO en BuBaO Sint-Franciscus krijgen 160.000 euro om gebouwen energiezuiniger te maken Tom Vierendeels

12u06 0 Roosdaal De Strijtemse scholen van Sint-Franciscus ontvangen meer dan 150.000 euro om de schoolgebouwen energiezuiniger te maken. Bedoeling is om zowel de CO2-uitstoot als energiefactuur te verlagen. Het geld komt via een agentschap van de Vlaamse Gemeenschap.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) 158.251 euro in de twee Strijtemse scholen. Het gaat om de Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs en de school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs. Bedoeling is dat het geld gebruikt wordt voor een project om energie te besparen, een project dat de scholen Sint-Franciscus zelf hebben voorgesteld na een open oproep van AGION.

“De scholen kunnen hierdoor besparen op de CO2-uitstoot en op de energiefactuur”, zegt Wendy Godaert, N-VA-gemeenteraadslid in Roosdaal. “Schoolgebouwen hebben – zeker in de herfst en de winter – heel wat energie nodig om bijvoorbeeld alle leslokalen te verwarmen en te verlichten. Dat zorgt voor heel wat CO2-uitstoot én voor een serieuze elektriciteitsfactuur. Het loont dus dubbel om te investeren in energiebesparende maatregelen op school: het is goed voor het milieu én goed voor de portemonnee van de scholen.”