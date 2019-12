Burgemeester laat metingen uitvoeren in nachtwinkel, generator preventief meegenomen Tom Vierendeels

Roosdaal Burgemeester Wim Goossens (CD&V) heeft donderdagavond de brandweer metingen laten uitvoeren in de nachtwinkel op de Pamelse Klei. De huidige uitbaters moeten als noodoplossing stroom opwekken met een generator en de uitlaatgassen daarvan baarden de burgemeester zorgen.

“Ik had vernomen dat er in de nachtwinkel stroom geproduceerd wordt met een generator”, verklaart de burgemeester. “Op zich is dat geen probleem, maar ik stelde bij een controlebezoek zelf vast dat de geuren van de uitlaat en brandstof enorm aanwezig waren in de winkel.” Omdat de elektriciteitsoverdracht na wissel van de uitbaters nog op zich laat wachten en de huidige uitbaters toch al willen openen maken ze gebruik van deze groep om de shop van stroom te voorzien. “Ik maakte de vrouw achter de kassa de gevaren duidelijk en vertrok, maar nadien vreesde ik toch dat dit een gevaarlijke situatie kan betekenen met onder meer risico op CO-vergiftiging. Dat wilde ik niet op mijn geweten hebben.” Om geen risico te lopen nam hij contact op met de brandweerofficier om de situatie te bespreken. Brandweer en politie kwamen uiteindelijk ter plaatse. “De metingen bleken niet overdreven te zijn, onder meer omdat de deur geopend bleef”, weet Goossens. “Met toestemming van de uitbater heb ik de generator meegenomen en wordt die in bewaring genomen in het gemeentehuis tot de situatie in orde is. Zo zijn we zeker dat de generator niet opnieuw gebruikt zal worden met mogelijke gezondheidsrisico’s tot gevolg.” Er zouden ook geen inbreuken of strafbare feiten zijn vastgesteld bij de controle.