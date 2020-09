Buren verkochten voor 1.365 euro snoepjes voor onderzoek naar zeldzame ziekte van buurjongen Wim De Smet

09 september 2020

15u30 0 Roosdaal Buren en vrienden zamelden zopas 1.365,67 euro in voor de vzw GEN. Dat is een vereniging die fondsen zoekt voor mensen die het gen SLC6A1 missen. Het gen laat de hersenen toe om prikkels te verwerken.

Het waren de buren van de 12-jarige Axl uit Roosdaal die de handen in elkaar sloegen om extra euro’s in te zamelen. Axl is namelijk getroffen door deze zeldzame ziekte. De buren verkochten snoepjes voor het goede doel. “De coronacrisis maakte echter dat het improviseren werd, maar ook door het ronddragen van brieven en het snoep verkopen ‘op bestelling’ werd een mooi bedrag binnengehaald”, luidt het bij de initiatiefnemers.