Brusselstraat uurtje afgesloten tijdens gaslek Tom Vierendeels

25 oktober 2019

18u20 2 Roosdaal De Brusselstraat in het centrum van Pamel was vrijdagmiddag een tijdje volledig versperd na een gaslek. De leiding werd bij graafwerken ontruimd. Volgens de nutsmaatschappij werd de bewoners van een woning even geëvacueerd.

Het gaslek ontstond even na 11.30 uur bij graafwerken op privédomein in de Brusselstraat. Ploegen van Fluvius, de brandweerzone Vlaams-Brabant West en de lokale politiezone TARL waren snel ter plaatse. Er werd onmiddellijk een perimeter ingesteld waardoor de Brusselstraat volledig afgesloten werd. Ook de bewoners van de woning aan het lek werden geëvacueerd. Volgens de lokale politie kon de leiding rond 12.15 uur worden afgesloten waarna de omgeving een tiental minuten later werd vrijgegeven. Fluvius ging vervolgens over tot de herstelling. Er vielen geen gewonden bij het incident.