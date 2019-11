Brokantie biedt nu breed gamma aan Pajotse streekproducten aan Tom Vierendeels

14 november 2019

16u38 0 Roosdaal Regine Van Den Bossche en Firmin De Valck van ‘Brokantie’s ReFined’ bieden voortaan ook een heel gamma van Pajotse streekproducten aan. Het is een aanvulling op hun B&B en Pajotse scootertours die ze al aanbieden als ambassadeurs van het Pajottenland. “We proberen ook geen producenten van buiten het Pajottenland te kiezen”, klinkt het.

Regine en Firmin zijn momenteel al uitbaters van de B&B Brokantie en specialiseren zich daarnaast met Brokantie’s ReFined in het restaureren van oude meubels en verkoop van brocante. Ook voor een gezellige scootertour door het Pajottenland kan je bij hen terecht. En nu breiden de ambassadeurs van het Pajottenland hun aanbod uit met streekproducten uit het Pajottenland. Kriek, geuze, bier, confituur, gin, wijn, jenever, advocaat, kaas, pralines, … Zo lang het niet gekoeld is biedt het koppel de producten aan.

Achtergrond

Voor de producten werkt het koppel samen met Pajottenland+ waarbij ze zelf ook deel uitmaken van de stuurgroep. De coöperatieve ‘Lekkers uit het Pajottenland’ helpt hen met het aanleveren. “Maar ik ga zelf ook op zoek naar streekproducten die we kunnen aanbieden”, vertellen Regine en Firmin. “We willen vooral producten uit het Pajottenland aanbieden en dus niet uit bijvoorbeeld heel Vlaams-Brabant. Maar we proberen echt wel heel breed te gaan en zo veel mogelijk variatie aan te bieden. De ecologische voetafdruk blijft zo ook een pak kleiner. We bieden ook geschenkmanden aan, ideaal voor de aankomende feesten. We kennen ook de achtergrond van de producten en kennen de producenten ook zelf, waardoor we kopers ook een woordje uitleg kunnen geven, wel zonder al te technisch in te gaan op productieprocessen.”

Merkgebruikers

“Het Pajottenlandmerk werd in 2009 in het leven geroepen en dankzij de coöperatieve raakten de producten twee jaar later ook verder verspreid”, weet Robrecht Geeroms van Pajottenland+. “In 2014 werd het ambassadeurschap in het leven geroepen. Dit is voor de merkgebruikers uit de horeca of mensen die diensten verlenen, de producten verkopen of een attractie voor het Pajottenland hebben. In het voorjaar van 2019 telden we zo zestig merkgebruikers en dat aantal zal nog verder groeien. Met de stuurgroep willen we deze merkgebruikers verder ondersteunen en ook mee nadenken over nieuwe mogelijkheden, zoals onlangs tijdens de werkuitstap naar de Vlaamse Ardennen.”

Opendeur

Wie de streekproducten wil ontdekken of eens wenst te proeven van al dat lekkers uit het Pajottenland kan bij Regine en Firmin op 30 november of 1 december terecht tijdens een opendeurweekend. De zaak in de Korte Kamstraat is te bezoeken tussen 10 en 18 uur en alle bezoekers krijgen naast gratis hapjes en drankjes ook een mooie attentie. Het koppel blijft ook nog altijd brocante, gerestylede meubeltjes, woonaccessoires, krijtverf en boenwas verkopen.