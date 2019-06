Brandje tijdens verdelgen van onkruid bij Zonnelied Tom Vierendeels

17 juni 2019

16u51 3 Roosdaal De brandweerzone Vlaams-Brabant West rukte maandagnamiddag uit naar de gebouwen van vzw Zonnelied in Strijtem voor een brand. Bij het verbranden van onkruid sloeg de vlam over naar de isolatie in de spouwmuur. Een evacuatie bleek niet nodig.

Arbeiders waren aan het werk met een gasbrander om het onkruid te verwijderen. Bij dit werkje sloeg de vlam plots in de spouwmuur achter een regenpijp waardoor de isolatie vuur vatte. Volgens de brandweer handelde het personeel uitstekend en hadden ze het vuur al geblust voor aankomst van de brandweer. De brandweerlieden dienden enkel nog een controle uit te voeren om zeker te zijn dat het vuur zich niet verder verspreid had via de isolatie. Een evacuatie bleek niet nodig aangezien de situatie snel onder controle was. Er vielen geen gewonden.