Bouw sociale woningen Derrevoortstraat start volgende maand (en wijk kreeg ook eigen straatnaam) Tom Vierendeels

18 oktober 2019

17u30 2 Roosdaal Een aannemer zal halfweg volgende maand starten met de bouw van de sociale woningen in de Derrevoortstraat. Dat laat sociale huisvestingsmaatschappij Providentia weten. In totaal komen er 23 woningen in de wijk die de straatnaam Halleweg heeft gekregen.

“Een aannemer zal midden november starten met de bouw van grondgebonden woningen”, vertelt directeur Leen Deraedt van Providentia. “Het gaat om een totaal van 16 koopwoningen en 7 huurwoningen. De vergunning daarvoor werd eind 2017 afgeleverd. De werken zullen vijfhonderd kalenderdagen duren waardoor de oplevering in het voorjaar van 2021 voorzien is, maar dat is uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen liet intussen ook de wegenis- en rioleringswerken uitvoeren.” De aangelegde weg die uitgeeft op de Derrevoortstraat heeft door de gemeenteraad in september de naam Halleweg meegekregen.

De bouw van deze woningen vormt de eerste fase van het project. Over de tweede fase valt nog niets te zeggen. “De verleende vergunning was er eentje met voorwaarden”, weet Deraedt. “Die kregen we als we de plannen voor de tweede fase zouden herbekijken. Eens de bouw van de eerste fase gestart is gaan we met de gemeente de plannen bekijken. Daarvan zijn dus ook nog geen schetsen of ontwerpen.”

Wachtlijst

Intekenen voor een woning is nog altijd mogelijk. “De toewijzing zal pas bij de oplevering gebeuren dus de wachtlijst staat nog altijd open”, verduidelijkt Deraedt. “De wachtlijsten voor huurwoningen zijn lang, maar de gemeente Roosdaal voorziet volgens een reglement dat mensen die afkomstig zijn uit Roosdaal of die er minstens tien jaar gewoond hebben voorrang hebben. Voor koopwoningen heeft de wetgever ook voldoende garanties ingebouwd bij het decreet om mensen die een binding hebben met de gemeente ook voorrang krijgen.”