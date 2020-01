Boksen voor Axl: Vanessa geeft lessen aan jong en oud om geld in te zamelen voor dure gentherapie die jongen (11) met zeldzame afwijking kan helpen Tom Vierendeels

19 januari 2020

18u57 72 Roosdaal Vanessa Hellinckx is in het Belleheide Center een boksproject gestart ten voordele van de elfjarige Axl uit Roosdaal. Elke zaterdag kan jong en oud een boksles - gegeven door Vanessa zelf - komen volgen. Deelnemen kost vijf euro en de opbrengst gaat naar de ouders van Axl, die samen met lotgenoten geld bij elkaar zoeken om een testprogramma te kunnen opstarten.

“Ik zat met de mama van Axl in dezelfde school en een tweetal jaar geleden kreeg ik van haar de vraag of ik hem bokslessen wilde geven”, legt Vanessa uit. “In het begin ging dat heel vlot, maar uiteindelijk werd het moeilijker en moeilijker omdat hij zich niet lang kon concentreren. Zijn mama vertelde mij toen dat het sinds de geboorte niet zo goed gaat met Axl en dat hij met een achterstand en epilepsie kampte, maar ze wisten niet hoe dit kwam.” Omdat het boksen te moeizaam verliep werd hier een punt achter gezet en Axl ging aan het voetballen.

Zelfvertrouwen

“Maar voor nieuwjaar had ik terug contact met zijn mama en blijkbaar hadden ze na jaren door middel van een test eindelijk gevonden wat er aan de hand was”, gaat Vanessa verder. Axl blijkt als een van de enige Belgen het gen SLC6A1 te missen. Dat laat de hersenen toe om prikkels te verwerken. In ons land bestaat er geen behandeling, maar in de Verenigde Staten bestaat een speciale gentherapie en Axls ouders hopen dat hij kan deelnemen aan een testprogramma. Voor die ontwikkeling was in december wel nog 4 miljoen euro nodig, geld dat ouders wereldwijd bij elkaar proberen te zoeken.

“Dat ze zo veel geld nodig hadden bleef door mijn hoofd spoken”, vervolgt Hellinckx. “En toen kwam ik op het idee om bokslessen te geven. Enerzijds ten voordele van Axl, maar anderzijds ook voor alle deelnemers. Ik heb kinderen altijd iets kwetsbaar gevonden en heb enorm veel moeite met pesten of wanneer kinderen te weinig zelfvertrouwen hebben. Daarom wil ik hen door middel van de lessen meer zelfvertrouwen bijbrengen en hen leren dat ze nooit alleen staan.”

Belgisch Kampioen

Zelf bokst Vanessa al 21 jaar. “Vroeger bokste ik nog competitiewedstrijden bij de amateurs en werd ik Belgisch en Vlaams kampioen”, klinkt het. “Maar acht jaar geleden werd ik beroepsmilitair bij de marine en stopte ik met competitie. Ik ben wel blijven trainen. Zowel bij mijn beroep als bij de lessen draait het voor mij om een ding: mensen helpen. Dat geeft mij voldoening en maakt mij gelukkig. Ik doe dat liever dan een cadeau te ontvangen.”

Bilal Laggoune

De lessen gaan door op zaterdag in het Belleheide Center waar boksschool Boxing Gym BXFL van Bilal en Ezzeddine Laggoune gelegen is. Zij stellen de ruimte gratis ter beschikking. Deelnemen aan een training kost 5 euro en een T-shirt van ‘Fight 4 Axl’ kost 15 euro voor volwassenen en 10 euro voor kinderen. “Ik leer iedereen nu vooral de basistechnieken aan en die zullen we nog enkele weken herhalen”, zegt Vanessa. “In ieder geval is iedereen vrij over het aantal keer dat hij of zij langskomt en wanneer. Het is geen nieuwe club en ik werk niet met abonnementen.”

Meer informatie over het project is te vinden op www.fight4axl.weebly.com. Inschrijven is via de site ook mogelijk. Dat is niet verplicht, maar maakt het organisatorisch voor Vanessa iets eenvoudiger.