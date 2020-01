Boerenmarkt krijgt nieuwe stek voor de kerk in het centrum van Pamel Tom Vierendeels

17 januari 2020

17u13 9 Roosdaal De wekelijkse boerenmarkt in het centrum van Pamel is voortaan op het plein voor de Sint-Gaugericuskerk te vinden. De marktkramers zelf waren voorstaander om daar te staan nadat ze er een tijdje geleden al eens tijdelijk moesten staan.

De boerenmarkt op donderdagnamiddag ging jarenlang door op de parking in de Brusselstraat aan het voormalige containerpark en waar nu ‘t Sportvlot is gelegen. “Maar door het plaatsen van een elektriciteitscabine op die locatie kon de markt er enkele maanden geleden twee weken niet doorgaan”, verduidelijkt Johan Van Lierde (CD&V), schepen voor Economie en Middenstand. “De marktkramers verhuisden toen tijdelijk naar het plein voor de kerk, maar hun ervaringen hierover bleken positief te zijn. Ze zagen meer klanten en stonden properder waardoor ze ons vroegen of ze daar niet konden blijven staan. Het heeft enkele maanden geduurd om een overeenkomst te vinden met de kerkfabriek die eigenaar is van die locatie, maar die is er nu eindelijk.” Hierdoor zal de boerenmarkt voortaan elke donderdag van 15.30 uur tot 18 uur doorgaan voor de kerk.