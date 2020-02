Bevriende dichters herdenken Erik Heyman tien jaar na zijn overlijden Tom Vierendeels

18 februari 2020

14u08 0 Roosdaal Eind deze maand zal het tien jaar geleden zijn dat dichter en leerkracht Erik Heyman overleed. Naar aanleiding daarvan organiseren zijn vrouw en dochter een herdenking in GC Het Koetshuis. Tal van bevriende dichters werken hieraan mee. Er wordt ook een gelegenheidsbundel uitgebracht met de voorgedragen gedichten.

Maar 49 jaar was Erik Heyman toen hij de strijd tegen een agressieve hersentumor verloor. Zijn overlijden op 25 februari 2010 liet velen verslagen achter. De man was dan ook zeker geen onbekende in Roosdaal en omgeving. Velen kenden hem als leraar fysica aan het Roosdaalse Immaculata Maria-instituut, dichter, bestuurslid van het Davidsfonds enzovoort. Maar nog meer was hij een echte levensgenieter. Na zijn overlijden werd al de bundel ‘De verzamelde gedichten van Erik Heyman’ uitgebracht, een werk van 272 pagina’s met onder meer nooit uitgebrachte gedichten. In september 2012 werd voor Heyman ook een gedenkzuil aan de kapel van Zeven Beuken ingehuldigd. Een initiatief van de Cultuurraad in samenwerking met het Davidsfonds. Het ontwerp is van de hand van kunstenaar Michel Janssens, een boezemvriend van Erik.

Gelegenheidsbundel

Het zal dus deze maand tien jaar geleden zijn dat Heyman overleed. “Om hem en zijn poëzie te herdenken organiseren we op 23 februari een herdenking in Het Koetshuis”, laten zijn vrouw Marleen Van den Houte en dochter Noor weten. “Voor de gelegenheid schreven verschillende dichters nieuw werk dat geïnspireerd is op de gedichten van Erik.” Willie Verhegghe, Stefan Van den Bossche, Paul Demets, Patrick Bernauw, Frank Pollet, Kirstin Van Lierde, Maurits van Liedekerke en Albert Hagenaars verleenden hun medewerking. De voorgedragen gedichten worden ook uitgebracht in een gelegenheidsbundel.

Reserveren

De herdenking ‘Erik Heyman, in spiegelbeeld geschreven...’ gaat zondag 23 februari om 11 van start in GC Het Koetshuis. DUO SLUYS verzorgen de muzikale intermezzo’s. De toegang is gratis, maar er wordt wel gevraagd om te reserveren via www.koetshuisroosdaal.be of 054/89.49.00. De gelimiteerde oplage met het werk van Erik Heyman, bevriende dichters en artistieke fotografische reflecties is te bestellen via marleen.vdht@telenet.be.