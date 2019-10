Bestuurders zien nu permanent in Pamel en Lombeek of ze zich aan de zone 30 houden Tom Vierendeels

30 oktober 2019

13u09 0 Roosdaal In de twee dorpscentra van Pamel en Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek zijn vaste snelheidsinformatieborden geplaatst. Ze tonen in het groen of het rood hoe snel een bestuurder rijdt. Bedoeling is de automobilisten aan te zetten trager te rijden in de schoolomgevingen. De metingen worden bovendien bijgehouden.

De permanente snelheidsinformatieborden werden dinsdag geplaatst aan de scholen in de Brusselstraat en de Koning Albertstraat. Binnen die twee dorpskernen bevinden zich scholen en is de snelheid beperkt tot dertig kilometer per uur. “De borden moeten de zone 30 extra onderlijnen”, zegt schepen Emmanuel de Béthune (CD&V). “We hopen via deze sensibilisering dat chauffeurs duidelijk zien hoe snel er gereden mag worden en dat die beperking ook gerespecteerd wordt. Veilig verkeer in de schoolomgevingen is voor de huidige bestuursploeg een absolute prioriteit.”

De borden tonen niet enkel de snelheid, maar houden die net als de tijdstippen ook bij. Bij een groot aantal overtredingen zullen de gegevens overgemaakt worden aan de lokale politie die zo snelheidscontroles op deze zones kan richten. De aankoop van de borden kost de gemeente 5.000 euro. De Vlaamse overheid legt 5.000 euro bij via een subsidie om verkeersveiligheid van schoolomgevingen te verbeteren.