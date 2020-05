Bestuurder zwaargewond na ongeval met Lijnbus Tom Vierendeels

11 mei 2020

12u46 96 Roosdaal De bestuurder van een SUV is maandagochtend zwaargewond geraakt bij een ongeval op de Ninoofsesteenweg in Pamel. Zijn auto werd ter hoogte van Pajotex gegrepen door een Lijnbus. Pas na anderhalf uur kon de man bevrijd worden.

Het ongeval gebeurde rond 10.30 uur in de richting van Brussel. Volgens de eerste berichten kwam de bestuurder met zijn Jaguar van een oprit gereden terwijl er vanuit Ninove net een Lijnbus aan zo’n zeventig kilometer per uur kwam aangereden. De buschauffeur probeerde nog uit te wijken, maar reed voor de winkel van Pajotex vol in de achterkant van de SUV. Die werd door de klap tegen een verlichtingspaal en tegen de omheining van de textielwinkel geslingerd om uiteindelijk verderop tot stilstand te komen. De Lijnbus eindigde op een rijstrook voor het verkeer in tegenovergestelde richting.

Thuisverpleegster

De brandweer van zone Vlaams-Brabant West kwam massaal ter plaatse om de bestuurder van de Jaguar te bevrijden. Een thuisverpleegster die het ongeval zag gebeuren had zich intussen al over het slachtoffer ontfermd. De man bleef de hele tijd bij bewustzijn en kon na zo’n anderhalf uur onder begeleiding van een MUG-team overgebracht worden naar het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis in Aalst. Er is voorlopig nog geen duidelijkheid over de toestand van het slachtoffer. Ook de bestuurder van de Lijnbus werd lichtgewond en voor controle overgebracht naar het Aalsters ziekenhuis.

Het parket Halle-Vilvoorde besliste om een verkeersdeskundige ter plaatse te sturen. Daardoor zullen de twee rijstroken richting Brussel en één richting Ninove nog enkele uren volledig versperd blijven.